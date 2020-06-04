解放軍基地出現基市府？ 林右昌：這樣的舉動讓人很討厭

針對網傳中共解放軍訓練基地出現「基隆市政府」，基隆市長林右昌今天回應表示，這樣的舉動讓人很討厭，相信任何一個基隆市民看了都會覺得不舒服，這次是基隆市政府，改天也可能是台灣任何一個城市，這樣有針對性的作法，不會得到台灣的民心，反而讓大家更加體認民主自由的可貴。

今天林右昌到議會出席會質詢，媒體詢問近日有大陸網友在微博發帖，附上的照片中，顯示疑似解放軍訓練基地，出現「基隆市政府」字樣的模擬建築物，林右昌對此此表示不以為然。

林右昌受訪時表示，這樣的舉動讓人很討厭，相信任何一個基隆市民看了都會覺得不舒服，這次是基隆市政府，改天也可能是台灣任何一個城市，這樣有針對性的作法，不會得到台灣的民心，反而讓大家更加體認民主自由的可貴。

林市長說，台灣一向愛好和平，不會去挑釁中共，但中共染指台灣的意圖從來沒有停止過，和平與自由民主不會從天上掉下來，他特別呼籲所有同胞珍惜現在擁有的生活，合作團結一起守護這塊土地。