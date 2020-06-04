陸籍巨艦出沒盜砂 我宣示海巡、空偵與國軍固守台灣灘

大陸抽砂船履次在澎湖七美西南方46浬處「台灣灘」海域違法抽砂，曾引發國安疑慮的討論。海岸巡防署上午發出新聞稿，指昨（3）晨又有廿餘艘大陸抽砂船在當地海域盜採海砂，其中一艘採砂船噸位高達7539噸，遭到海巡署海空夾擊取締，除將賊船押回高雄興達港偵辦外，也強制將竊得的海砂全數回填海灣灘。

海巡署上午表示，我方已強化「台灣灘」海域部署，提升至24小時保持一艘大型艦，並結合空偵、國軍，延伸海空監偵及執行驅離任務外，另透過兩岸聯繫機制，籲請陸方嚴加取締盜砂行為，或與我方協同執法，確保經濟海域航行安全及海洋資源永續發展。

海巡署上午表示，台灣灘又稱台灣淺堆，地處台灣海峽西南側，蘊含豐富生物與非生物資源，並為土魠魚、小卷等經濟魚類重要繁殖水域，但因中國大陸抽砂船近年大量盜採海砂，造成海底砂石、地形異動，嚴重破壞海洋環境及自然生態，實難見容於台灣與國際社會。

海巡署上午表示，昨（3）日5時18分，執法艦艇於澎湖七美西南方46浬處台灣灘海域，發現約20餘艘抽砂船，隨即展開搜查取締行動。經搜索發現「海航5679」抽砂船正違法盜砂，現場指揮官艦隊分署陳泗川副分署長隨即實施廣播、蒐證及部署查緝；5時35分起，2艘巡防艇上執法及特勤人員共計17人陸續登檢。

海巡署表示，「海航5679」號總噸位7539噸、船上10人、初步估計載砂約4百餘噸。而由目標艦艇噸位比海巡現役艦艇大，海巡署艦隊分署跨轄動員高雄艦、澎湖艦、台南海巡隊10051艇及澎湖海巡隊10038艇包夾，控制後盜砂船後，由高雄艦及2艘巡防艇押返高雄興達港調查，海巡澎湖艦則於現場擴大驅離與蒐證；全案依違反《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條，報請台灣橋頭地方檢察署指揮偵辦外，海巡並依檢察官指示，將遭盗採海砂回填台灣灘海域。