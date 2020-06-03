鄭榮豐晉任空軍副司令 師長憶他課堂攔截飛鳥　

空軍前參謀長鄭榮豐六月一日升任副司令，台大政治系教授彭錦鵬在臉書貼文說，鄭榮豐是台大政治系碩士在職專班第三屆的傑出校友，他曾突然在教室中起身攔截「趕鳥」，全班都嚇了一跳。

鄭榮豐日前獲頒「陸海空軍甲種二等獎章」，表彰其擔任參謀長職務期間，負責災害防救、戰機性能提升、人事作業精進及軍事投資建案等任務，認真負責，同時晉任副司令。

彭錦鵬在臉書以「恭喜鄭榮豐榮任空軍副司令」為題貼文回憶說，鄭榮豐是台大政治系碩士在職專班第三屆的傑出校友，日前就任空軍副司令。而鄭榮豐超級優秀、親切，讓他印象最深刻的是，當年專班在徐州路校區上課發生的一件小事。

他貼文說，專班都在星期六一整天上課，二樓的專班教室是景觀最好，空氣通透的。他正在上課中，鄭榮豐是坐在第一排靠窗也靠走道的位子。突然間他站起來， 站得直直高高的，右手朝空中大力一揮，全場驚訝，都嚇了一跳。然後他才解釋，因為有一隻鴿子正好飛進教室，有可能被吊扇打到，他才立刻站起來趕鳥。

彭錦鵬說，這是我們難得看到飛官反應之快速。也更能理解飛官碰到鳥擊事件，必須立刻處理的緊急。他聽說，一架幻象飛機遭到鳥擊，立刻降落基地，送回法國修理一趟，就是7億台幣。