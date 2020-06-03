台海情勢緊繃？國防部：有能力及時應處當前任何敵情

美「中」對峙，雙方機艦密集出現台海周邊海空域，不斷有歐美學者提及台海情勢緊繃。國防部發言人史順文上午表示，周邊海空域與當面敵情狀況，國防部都能充分掌握，並且作出即時應處。

國防部上午舉行例行記者會，史順文被詢及當前台海情勢時，作上述表示。

對於海軍建案準備對美採購岸置魚叉飛彈系統，史順文表示，考量戰力需要立即提升，評估後有這項需求，目前按程序進行中，未來搭配雄二、雄三，在「對艦」戰力上面，會有很大幫助。

而「國機國造」高教機「勇鷹機」昨日首度試滑，史順文說，目前測試進度順利，國防部在這個月會正式宣布，開放媒體到台中了解首飛狀況。

對於台海情勢，史順文表示，國防部周邊海空域與當面敵情狀況，國防部都能充分掌握，並且作出即時應處；國防部長嚴德發日前曾特別提及，我們會作最壞打算、作最好準備，國軍有能力有信心捍衛國家安全。

而對於海軍敦睦艦隊染疫案調查，史順文說，專案小組目前已完成物證搜證與人員訪談，在中央流行疫情指揮中心宣示疫調完成後，會持續再作人員與物證比對工作，近期很快就能向外界說明調查狀況。