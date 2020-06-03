支援生產口罩被爆得自行吸收費用 後備：衛福部將歸墊

國軍後備指揮部全力支援「口罩國家隊」生產任務，被揭露打算自行吸收支援相關費用,，消息曝光後，後備指揮部上午表示，支援口罩生產所需相關預算，均由國防部先行墊支，後續將由行政院衛生福利部口罩收入款項歸墊支應。

國防部後備指揮部上周卸下「口罩國家隊」重任，不再需要派員前往各工廠支援生產。總計在119天之中，後備指揮部共派出7萬503人次的人力，平均每天近600人次；其中約有七分之六，共5萬9400餘人次是現役官兵，後備指揮部總人數就佔其中約3000人，其他則是動員各地後備軍人輔導幹部。

廠商安排給軍方支援人力的時段，大部分是在大夜班。而支援口罩生產的人員，除了公發便當之外，每天可領到400元膳雜費，「預算由軍方自行編列，政府與廠商無須支出」。

對此，後備指揮部表示，面對當前「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情威脅，並滿足民眾防疫所需，後備指揮部依「中央流行疫情指揮中心」及國防部指導，配合經濟部口罩增產需求，在不影響常備部隊戰訓任務前提下，自2月3日起，累計動員後備軍人輔導幹部1萬3千餘人次、現役官兵5萬7千餘人次，合計7萬餘人次，迄5月31日退場，共119個工作天，圓滿達成口罩增產任務。

後備指揮部說，在兼顧支援人員照顧，以及確保任務順利執行的原則下，後備支援指揮部支援口罩生產所需相關預算，均由國防部先行墊支，後續由行政院衛生福利部口罩收入款項歸墊支應。