國防部出動神秘預醫所協助部署「自動化核酸分析儀」

為防杜「新冠肺炎」再度入侵國軍，國防部採購17套小型「自動化核酸分析儀」部署艦艇與外島，針對疑似出現新冠肺炎各類症狀的出勤官兵，進行定點篩檢。國防部軍醫局藥政處處長謝政智上午表示，國防部派遣國防醫學研究所，為海軍艦艇艇及外離島專責操作人員，實施生物安全防護及自動化核酸分析儀使用教育訓練，儀器將部署在蘇澳、左營與馬公基地等主要執行台海偵巡任務的基地，基隆威海營區將列為第二波配置對象。

國防部預醫所任務除防疫外，也是國軍研發、反制生物戰劑的「不對稱」戰力單位，位於三峽的基地內部P4實驗室始終未曾開放。此次也支援中央流行疫情指揮中心對抗「新冠肺炎」疫情。

國防部上午舉行例行記者會，說明國軍自動化核酸分析儀籌補規劃，現場並實際示範儀器使用方式。謝政智說，因應新冠肺炎疫情發展，並掌握國軍各類戰演訓任務出勤人員身體健康情形，軍醫局依中央流行疫情指揮中心防疫建議，規劃籌補小型核酸分析設備，以避免人員染疫，肇生群聚感染事件，影響國軍戰力。經評估後，設備優先部署於執行長期偵巡任務的船艦單位、外離島偏遠單位、及各作戰區國軍醫院

謝政智表示，儀器會部署在「出去比較久」的艦隊，包括蘇澳、左營與馬公基地，主要執行偵巡任務；海軍艦指部與磐石艦各一套；海軍未來仍會作滾動式調整，基隆營區後續也會規劃兩台。國軍初步部署17台於外離島與艦艇，後續會有滾動式修正。

據了解，蘇澳基地紀德艦、馬公基地成功級與派里級艦，是執行台灣南、北偵巡與淡澎海偵任務主要單位，因應任務出海約需三至七天；基隆則有成功級艦擔任緊急待命艦，須因應狀況出海支援海峽中線或東海偵巡任務。

他說，國防部採購的小型自動化核酸分析儀，是運用熱隔絕恆溫聚合酶連鎖反應技術(insulated isothermal PCR, iiPCR)進行核酸擴增反應，具有無須反覆加熱及冷卻、反應條件單純、設備體積小及反應時間短，85分鐘即可完成檢驗，可同時檢測8個檢體，並具備自動除汙消毒功能，避免人員感染及後續檢測汙染。另設備體積小，適合部署於空間狹窄的船艦單位，亦可依任務，彈性調撥至須採檢的其他單位。