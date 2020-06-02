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軍方生產口罩總計七萬人次 費用全自行吸收
隨著國內口罩生產量大增，政府除了開放民間買賣，國防部後備指揮部在上周六也終於卸下「口罩國家隊」重任，不再需要派員前往各工廠支援生產。
總計在119天之中，後備指揮部共派出70503人次的人力，平均每天近600人次；其中約有七分之六，共59400餘人次是現役官兵（後備指揮部總人數約3000出頭），其他則是動員各地後備軍人輔導幹部。廠商安排給軍方支援人力的時段，大部分是在大夜班。
支援口罩生產的人員，除了公發便當之外，每天可領到400元膳雜費，預算由軍方自行編列，政府與廠商無須支出。
軍方官員坦言，官兵支援口罩生產，原本單位業務也不能荒廢，的確辛苦。如今任務終於結束，最近各單位都「忙著讓弟兄姊妹去休假」。
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