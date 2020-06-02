蔡總統：國家安全、區域和平穩定 不靠卑躬屈膝

蔡英文總統今天除了主持海巡嘉義艦命名及擲瓶下水典禮，更馬不停蹄視察陸、海、空三軍事基地，她說，國家安全、區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防。下一個四年，在強化防衛固守基礎戰力同時，也會加速發展不對稱戰力，來面對非傳統的威脅，並落實後備動員制度改革，讓國軍的後盾更加堅實。

蔡總統在主持完海巡艦命名下水典禮後，陸續到海軍海上任務支援中心、空軍第六混合聯隊視察，最後一站到陸軍航特部的空降訓練中心，在視察航特部空降訓練後，向官兵發表談話。

蔡總統說，她今天看到的每一個軍種，大家不僅鬥志高昂，在跨軍種的合作上，也都展現良好的默契。有各位守護我們這個國家，她很放心，身為三軍統帥，能和各位一起保衛國家，是她最大的榮耀。

蔡總統表示，除了要感謝大家之外，她也要跟各位說，國家安全、區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防。大家都是國防力量的第一線，她所努力的方向，就是要讓各位能夠沒有後顧之憂，保衛國家，並且要吸引更多人才，加入國軍的行列。

蔡總統說，「我的目標很簡單，我要『形塑軍人尊嚴榮譽，讓國軍更好』。」

蔡總統表示，這四年來，她時常視察軍營，和大家站在一起，讓國人看見各位的辛勞，也針對國軍的需要，進行改革，包括改善生活設施、汰換個人裝備，以及推動國防自主等政策。在大家的共同努力下，國軍身上的制服，已經成為讓國人安心的象徵。

蔡總統指出，在下一個四年，也要再接再厲。在強化防衛固守基礎戰力的同時，也會加速發展不對稱戰力，來面對非傳統的威脅，並且落實後備動員制度的改革，讓國軍的後盾更加堅實。另外，持續改善部隊管理制度，在維持戰力的團隊軍紀，以及社會價值對個人的尊重之間，取得均衡，讓年輕的士官兵，不會因為社會轉變和軍中管理制度的落差，出現適應的問題。

蔡總統說，這些改革，不僅要讓國軍未來有戰力，能夠不斷提升，也要吸引更多有志青年，一起加入保家衛國的行列，打造一個更加有戰力的中華民國國軍。