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影／《軍情站》光六快艇艙內有玄機 女性登船得成對

聯合報 / 記者徐宇威／ 高雄即時報導
光六快艇服役十餘年來，軍方沒有任何一次展示邀訪，這次軍情站記者登艦採訪，而且是海軍「唯二」由女艇長領導的光六快艇，一探船艙內專為女性艇長設計的玄機。記者徐宇威攝影
光六快艇服役十餘年來，軍方沒有任何一次展示邀訪，這次軍情站記者登艦採訪，而且是海軍「唯二」由女艇長領導的光六快艇，一探船艙內專為女性艇長設計的玄機。記者徐宇威攝影

海軍所屬的飛彈快艇，源自於海軍二代兵力建構時的飛(陸基、艦基攻船飛彈)、潛(潛艇)、快(快艇)戰略構想。

戰術則是以複數的飛彈快艇當成火力載台，經由主力艦或是陸地的資料練傳送，進行多源、多彈、同時對多目標的飽和攻擊，達成癱瘓敵船團的目標，尤其在台灣海峽的狹窄水域，體積小、速度快、雷達隱蔽性高，同時造價又最低的飛彈快艇，更是「飛、潛、快」中的最前端戰力。

光華六號飛彈快艇(光六快艇)相較過去海鷗飛彈快艇，除了雄二飛彈已不像過去雄一，在飛彈發射後必須以照明雷達持續標定目標，降低了任務風險，同時較大的船艙，也提供了船上官兵相當的居住空間。雖然船艙較大，但光六快艇不到200噸的大小，過去在各項操演都僅擔綱配角，甚至少有開放外界登船的紀錄。

這次<軍情站>登上由海軍「唯二」由女艇長領導的光六快艇，一探海軍火力「最大外掛」裡面的秘密。

飛彈 海軍 台灣海峽

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