「勇鷹」高教機清泉崗機場兩度滑行測試 身影首度曝光

在軍警嚴密監控下，漢翔「勇鷹」高級教練機編號11001的測試機今天兩度在清泉崗基地大坪跑道順利進行試滑，身影首度曝光。

「國機國造」首架新式「勇鷹」高教機去年9月24日正式出廠，預定6月下旬進行首飛，由蔡總統親自校閲。原型機動、靜態測試已順利完成。

漢翔飛測組今天上午9點針對測試機進行跑道「滾行測試」，戰機平穩滑行一圈。而下午13時30分在空軍高階將領視導下，戰機按上午科目再滑行一次，後側並隨同一架擔任攝影任務的IDF戰機，過程順利。

據了解，漢翔飛測組日前以機號1613、1603的IDF戰機，升空預跑勇鷹教練機的試飛航線，空中與地面都部署攝影儀器，近日可望首度升空試飛，而首飛科目在清泉崗周邊空域繞圈飛行，進行基本起降，全程不收起落架，飛行高度將有所限制。

據了解，為原型機滑行任務，包括清泉派出所、大雅便衣刑警、軍安總隊、清泉崗基地保防軍官都在基地周邊實施巡邏。

「漢翔航空」29日舉行109年度股東大會，董事長胡開宏公開拋出「新式高教機冀望提前於2020年量產」等願景，他表示，今年漢翔營收受新冠肺炎疫情影響，美國波音公司近期對漢翔減單、延單，導致漢翔第一季營收創新低，漢翔為彌補民用航空業務營收驟減的影響，漢翔將與國防部商討，冀望新式高教機「勇鷹號」全案能提前於2020年開始量產，以此彌補波音營收短少的損失。