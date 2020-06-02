海巡署安檢勤務服改版 顏色不變功能進化

海巡署橘色勤務服升級！繼警察制服改版後，海巡人員也換新裝，這次還開發女性專用版型。海巡署表示，新式安檢勤務服改良後，除針對季節性穿著需求區分二款不同材質上衣，另增加應勤裝備掛附功能性，如工作褲多口袋設計、上衣增設筆插、胸前密錄器、左右處無線電發話器附掛點及夾槽等。

海巡署指出，現行海巡橘色安檢勤務服使用迄今近20年，也是國人對海巡人員的共同印象。隨著勤務內容、工作挑戰不同以往，為強化海巡服裝功能，去年5月即著手研修制服改革作業，從心出發。

海巡署表示，改良版新裝由第一線同仁實際穿著需求與期待為著眼點，提升「布料材質、穿著機能」為服裝進化主軸，制服顏色、外觀與現行安檢服相同，不會影響民眾對於海巡既有特徵辦識。

新式安檢勤務服也改革舊式服裝「問熱不透氣、材質缺乏延展性、攜行裝備行動受限」等缺點，並將反光辨識及車縫製工納入設計。冬季以強化防風、防潑水為主，夏季著重透氣及快乾機能，有效提升海巡人員執勤時的舒適性。

另增加應勤裝備掛附功能性，如工作褲多口袋設計、上衣增設筆插、胸前密錄器、左右處無線電發話器附掛點及夾槽等；配合政府兩性平權政策，新制服針對女性同仁身形及需求開發女性專用版型，以切合海巡人員執行各項勤務需求。