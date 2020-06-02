方型大傘更安全 陸軍航特部擬換裝T-11大部隊人員傘

蔡總統今天下午將視導位於屏東市的「陸軍航特部空降訓練中心」大武營區。據證實，航特部已建案決定，將比照美軍傘兵部隊，為換訓的傘兵部隊，換裝兩個營的T-11大部隊人員傘，取代現行由軍備局自製的T-10B人員傘。但因美方不願釋出授權生產，我方只能採購成品。

陸軍傘訓現役使用的T-10B人員傘，傘重29磅，可承載163公斤，可使用次數達100次，生產技術是50年代美軍無償授權台灣，由國防部軍備局自行生產，已是冷戰時期產物。傘兵秦良丰在漢光演習實兵操演中疑似因主傘與副傘均未及時張開，從相當於近四百公尺高度墜地，讓軍方檢視空降傘練的傘具問題。

美軍基本傘訓現已改用飄降速度更慢、安全性更高、減少落地衝擊的新款T-11型大部隊人員降落傘，與T-10B人員傘最大不同，就是四角外形設計，傘面比T-10人員傘大了近28%，載重提高，降低下降速率，落地衝擊力也能隨之減緩。

根據民間廠商資料，T-11型大部隊人員降落傘，傘衣套筒及減震布設計，可控制在六秒鐘內完成全部開傘程序，並減少開傘瞬間震動，且因有比T-10人員傘大了28%傘面，T-11下降速度較慢，可減少著陸時的受傷機率，平均每3000次著陸的成功率大於75%。

據了解，我方曾探詢比照T-10B人員傘輸出製造技術管道，但美方目前無法配合，陸軍目前只能採購成品，目前已完成建案。