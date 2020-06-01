他國罕用岸防魚叉 專家：我應堅持採購新型打擊飛彈

海軍計劃對美採購岸防魚叉飛彈系統，台海安全研究中心主任梅復興今天在臉書貼文表示，此系統現役使用國有限，「市佔率」不高，且其前置攻勢性質不符美軍戰略思維，美軍本身也不使用。他說，美軍若已核定新型「海軍打擊飛彈」（NSM，美軍正式編號RGM-184A）對台出口的相關政策，建議作為替代方案。

梅復興表示，魚叉岸防飛彈系統到目前為止只有丹麥與南韓兩個國家使用過，真的不算廣泛。根據公開資料，韓國雖部署有32套發射車，但丹麥的岸置魚叉系統早在冷戰結束後不久的2003年便已除役，所以總共仍在服役的數量還是有限。

但他說，這其實也不見得能說明什麼，因為世界上擁有陸基反艦飛彈部隊的國家其實本就不算很多，而由於魚叉岸防飛彈前置部署/攻勢的本質，之前根本就不符合美國的戰略思維，美軍自身並未使用，所以在這個原本就有限的需求市場內的「市佔率」會不高，也不足為奇。

梅復興表示，國防部現規劃採購的魚叉案，一般來說，岸防魚叉的編制為每個連四輛發射車，每輛發射車裝載四枚飛彈發射器。每個連搭配通訊、指管、射控車與後勤支援車輛等。如此算來，每個連備射彈僅16枚，但若連同備用彈的話，基數當在2至3枚之譜。也就是說，每個岸防魚叉連應該配備32至48枚飛彈之間。

他說，據媒體報導，國軍此次計劃採購的魚叉高達100枚以上。倘若屬實，那就意味著國軍將籌建相當於3到4個連的岸防魚叉系統。這對海軍原已規劃的雄二機動發射型兵力結構 ，即「1＋4.5個」中隊會有何衝擊，仍待進一步了解。

梅復興說，如果今天媒體報導的美軍已核定新型「海軍打擊飛彈」對我出口的相關政策，那海軍也可考慮改採購設計新了一個世代，具匿蹤構型，運動性能較優，導引與彈頭技術均更先進的這個新型彈種。較之魚叉，NSM彈體與重量均小很多，重量只有魚叉的六成，但射程卻跟魚叉的提升型相當，因此較適合較小型載台攜載或同樣載臺足跡便可攜載較多枚。且美國海軍正在採購NSM艦射型與JSM空射衍生型，美陸戰隊也正在採購NMESIS機動岸防型飛彈。再不濟，有了這個可能的替代方案，也絕對有利於對魚叉系統採購案的殺價談判。