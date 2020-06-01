快訊

22歲男大生昨發文「騎車要小心」 今竟與女友命喪輪下

遭爆享特權！陳明文之子陳冠廷請辭副發言人 柯文哲慰留

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他國罕用岸防魚叉 專家：我應堅持採購新型打擊飛彈

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部日前在立法院首度證實將推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」，初估有百枚以上的需求。 圖／翻攝Boeing Defense推特
國防部日前在立法院首度證實將推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」，初估有百枚以上的需求。 圖／翻攝Boeing Defense推特

海軍計劃對美採購岸防魚叉飛彈系統，台海安全研究中心主任梅復興今天在臉書貼文表示，此系統現役使用國有限，「市佔率」不高，且其前置攻勢性質不符美軍戰略思維，美軍本身也不使用。他說，美軍若已核定新型「海軍打擊飛彈」（NSM，美軍正式編號RGM-184A）對台出口的相關政策，建議作為替代方案。

梅復興表示，魚叉岸防飛彈系統到目前為止只有丹麥與南韓兩個國家使用過，真的不算廣泛。根據公開資料，韓國雖部署有32套發射車，但丹麥的岸置魚叉系統早在冷戰結束後不久的2003年便已除役，所以總共仍在服役的數量還是有限。

但他說，這其實也不見得能說明什麼，因為世界上擁有陸基反艦飛彈部隊的國家其實本就不算很多，而由於魚叉岸防飛彈前置部署/攻勢的本質，之前根本就不符合美國的戰略思維，美軍自身並未使用，所以在這個原本就有限的需求市場內的「市佔率」會不高，也不足為奇。

梅復興表示，國防部現規劃採購的魚叉案，一般來說，岸防魚叉的編制為每個連四輛發射車，每輛發射車裝載四枚飛彈發射器。每個連搭配通訊、指管、射控車與後勤支援車輛等。如此算來，每個連備射彈僅16枚，但若連同備用彈的話，基數當在2至3枚之譜。也就是說，每個岸防魚叉連應該配備32至48枚飛彈之間。

他說，據媒體報導，國軍此次計劃採購的魚叉高達100枚以上。倘若屬實，那就意味著國軍將籌建相當於3到4個連的岸防魚叉系統。這對海軍原已規劃的雄二機動發射型兵力結構 ，即「1＋4.5個」中隊會有何衝擊，仍待進一步了解。

梅復興說，如果今天媒體報導的美軍已核定新型「海軍打擊飛彈」對我出口的相關政策，那海軍也可考慮改採購設計新了一個世代，具匿蹤構型，運動性能較優，導引與彈頭技術均更先進的這個新型彈種。較之魚叉，NSM彈體與重量均小很多，重量只有魚叉的六成，但射程卻跟魚叉的提升型相當，因此較適合較小型載台攜載或同樣載臺足跡便可攜載較多枚。且美國海軍正在採購NSM艦射型與JSM空射衍生型，美陸戰隊也正在採購NMESIS機動岸防型飛彈。再不濟，有了這個可能的替代方案，也絕對有利於對魚叉系統採購案的殺價談判。

飛彈 美軍 海軍

延伸閱讀

美逼我百億買舊飛彈 中科院基層氣炸 軍購預算也爆炸

國防部採購岸置魚叉 美方承諾提供軍規GPS成攻陸飛彈

可自製卻外購？專家：台要求美對岸防巡航飛彈系統報價

川普：美國正打造「超級厲害飛彈」能打趴中國和俄羅斯

相關新聞

他國罕用岸防魚叉 專家：我應堅持採購新型打擊飛彈

海軍計劃對美採購岸防魚叉飛彈系統，台海安全研究中心主任梅復興今天在臉書貼文表示，此系統現役使用國有限，「市佔率」不高，且...

美逼我百億買舊飛彈 中科院基層氣炸 軍購預算也爆炸

國防部日前在立法院首度證實將推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile），初估有百枚以上的需求，雖然目前還在詢價階段，但包括發射車系統與後勤，預算需求最少在百億元以上。我國軍購近年來負擔日益沉重，有眾多「百億軍購」正在執行中，海軍這筆魚叉採購，無異讓國防部預算的健全性雪上加霜！

陸軍推動成立新後備旅 國防部研議後備併入陸軍

陸軍目前積極推動在第六、八、十軍團各新成立一個新訓旅，以解決役男滯徵問題。據指出，國防部因應未來提升後備訓練強度，研議將...

疑中樞防衛需求神秘任務 CM34 30鏈砲車多生產21輛

國軍自行整合研發「CM34」30公厘機砲型裝步戰鬥車，原本招標公告宣達將生產284輛，但國防部日前在立法院進行的國防自主...

漢翔將與國防部協商 期新式高教機提前2020年開始量產

「漢翔航空」29日舉行109年度股東大會，董事長胡開宏公開拋出「新式高教機冀望提前於2020年量產」等願景，他表示，今年...

私菸案 陳敏華傳將升少將惹議

國軍一○九年下半年新任將官晉階將於七月一日生效。這次空軍有兩位新科中將黃志偉與姜光華，都是F-16戰機飛官出身，其中姜光...

空軍首位維吉尼亞軍校畢業生 接任官校副校長

空軍司令部督察長黃志偉少將，於6月1日調任參謀長，並將於7月1日升中將。督察長遺缺由空軍官校副校長董培倫少將接任，副校長...

陸軍269旅長 由現任333旅長林志穎「上場救援」

陸軍269旅發生黃姓中尉在營區上吊自殺案件，引發外界關注基層軍官是否工作壓力過大，或部隊是否存在霸凌問題。旅長董紹明少將...

空軍新將官晉任 兩位F-16飛官升中將

國軍109年度下半年將官晉任，將於7月1日生效。晉階的新科將官們，必須於6月1日前就任新職占缺，才能趕上7月1日晉任。6...

【中海艦之死4】韓國瑜救援失敗？拆不拆仍未定！就怕成錢坑

防部海軍司令部今年5月8日公告曾在823砲戰立下戰功的「中海艦」（LST-201）及3號塢等2項廢船殼以廢鐵標售，並在同年5月14日以1400萬元底價決標。

法條有疑義 「中海艦」文資審議暫緩

國防部海軍司令部5月8日公告將曾在823砲戰立下戰功的「中海艦」（LST-201）及三號塢等兩項廢船殼以廢鐵標售，並在1...

高市府有意接手中海艦 海軍：已暫緩與得標廠商簽約

海軍將曾在台海戰役立下戰功的「中海」號戰車登陸艦（LST-201）標售給廢鐵商，引發不少老兵與軍事迷抗議。海軍原訂在今天...

熱門新聞

聯合晚報自6月2日起停刊

綠今開記者會衝刺罷韓投票 孫大千諷：連演都懶得演了

罷韓「三山」最終場 鳳山衛武營黃絲帶飄揚

今增一例美國境外移入 五旬婦同機37人隔離中

美國中西部暴動頻傳 外交部調整紅色旅遊警示

韓陣營定調「五不做」 韓國瑜不會對罷免結果公開談話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。