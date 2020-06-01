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榮工處援外機密任務重重 曾為美軍卡達建雷達站

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國空軍中東指揮中心目前設在卡達的烏代德基地。圖為一架B-52同溫層堡壘轟炸機今年5月12日從烏代德基地起飛的檔案照。美聯社
美國空軍中東指揮中心目前設在卡達的烏代德基地。圖為一架B-52同溫層堡壘轟炸機今年5月12日從烏代德基地起飛的檔案照。美聯社

為支持國家重大建設，「榮民工程處」設立於民國45年11月，六十餘年來歷經各類重大建設，不計盈收全力投入，從早年的「十大建設」，到近十年最知名的雪山隧道、台北101大樓，都是「榮民工程股份有限公司」的成就，「榮工棒球隊」更一度是民眾重要記憶。退輔會表示，近年包括檔管局、中研院已陸續存管榮工處相關檔案清冊萬餘箱，進行解密管理與數位微縮等工作，將榮民成就進行文史保存，不少仍是「極機密」，榮工處曾赴外為美軍興建雷達站、蓋宿舍、陣地，建物結構圖至今都由我方保管，仍列機密。

榮工處早年作為國家建設「火車頭」，曾有榮景，在政府比照糖、油、水、電特許模式下，民間廠商如大陸工程，都曾是榮工處的下游包商。十大建設中的中橫公路、曾文水庫、國道一號高速公路等，都是榮工處的成就。也因此在龐大業務量下，榮工處有能力自負盈虧，退撫自成一格，獨立負擔退休人員退俸。但在民營化後，面對國內同質性廠商夾殺，沉重人事負擔壓垮競爭力。

榮工處的歷史就是台灣經建發展史，退輔會表示，「榮民工程股份有限公司」在清算財產「還債」的過程，也整理六十餘年來的文史料，眾多執行經濟建設的公文萬餘箱，陸續移交給檔管局進行整理，中研院也計畫將相關公文進行數位微縮，其中有不少仍是「極機密」，須由外交部、國防部與檔管處合議是否解密，其中因協助施工關係，榮工處掌握有不少友邦、友軍在境外重要軍事建設、陣地的藍圖。

退輔會證實，榮工處早年除執行國內重大經建任務外，也不計成本，負責執行眾多援外業務，如為沙烏地阿拉伯王室興建公路，秘密派工程團隊前往友邦執行援贈等。退輔會證實，目前移交給檔管會的榮工處文史檔案中，在軍事援外方面，至少就有兩筆替美軍執行境外工程任務，一則是在關島美軍基地興建官兵宿舍，二則是為設在卡達烏代德空軍基地（Al Udeid）的美國空軍中東指揮中心興建雷達站。

榮工處是在民國87年進行公司化，過程中「榮民工程股份有限公司」在失去特許權後，面對民間廠商競爭，所獲的工程多是極難獲利的建設，如雪山隧道，由於難度奇高，根本沒有廠商敢碰，只有「榮民工程股份有限公司」配合政策，在嚴重虧損下打通完成任務。也因為工程團隊極為優秀，98年才會奉令將核心工程能量出脫給民間，徹底落實民營化，少數股權由退輔會掌握，原「榮民工程股份有限公司」展開十年來的清算，結束任務。

榮民 退輔會 美軍

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