陸軍推動成立新後備旅 國防部研議後備併入陸軍

陸軍目前積極推動在第六、八、十軍團各新成立一個新訓旅，以解決役男滯徵問題。據指出，國防部因應未來提升後備訓練強度，研議將後備指揮部併入陸軍司令部，讓軍事訓練役新訓、後備教、勤召業務合一。

對此，國防部上午表示，不評論。陸軍司令部也表示，國軍兵力整建是前瞻考量敵情威脅，並依據建軍規劃及備戰作為，通盤檢討研定組織編裝，以符合平時戰訓整備與防衛作戰實需。媒體查詢內容，陸軍不予評論。

後備指揮部持續投入「口罩國家隊」，每日派出600到700人官兵支援廠商口罩生產，備極辛勞，防疫功不可沒。軍方將領透露，由於美方一直對我後備訓練、戰力有意見，執政黨立委原本在本會期預計針對此節進行質詢，但時逢新冠肺炎疫情來襲，後備指揮部下令官兵全力投入口罩生產，希望展現「存在價值」，爭取曝光度。不過，國防部已就後備指揮部是否須獨立存在的價值展開研議。

而據透露，陸軍司令部因應「可恃戰力」專案成立聯兵營後，節省下的三千名兵力，目前正積極推動在六、八、十軍團各新成立一個新訓旅，以解決役男滯徵問題，但因為新訓必須有戰鬥教練場與靶場，各軍團傷透腦筋。但目前場地與設備最便利者，是台中成功嶺營區。

成功嶺營區目前有104、302兩個後備旅，過去這裡曾有兩個師，下轄六個步兵旅與兩個砲指部，是大專役男寒、暑訓重鎮，周邊有完善野外單兵訓練場地與設施。陸軍已針對新成立後備旅進行規劃，但傳後備指揮部不願釋出現有的兵舍，雙方一度相持不下。

但據證實，國防部已就將後備指揮部併入陸軍司令部展開研議，未來後備指揮部各新訓、教召能量可望由陸軍吸收統一指揮。