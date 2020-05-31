疑中樞防衛需求神秘任務 CM34 30鏈砲車多生產21輛

國軍自行整合研發「CM34」30公厘機砲型裝步戰鬥車，原本招標公告宣達將生產284輛，但國防部日前在立法院進行的國防自主成效報告，卻變成305輛，多出21輛。國防部上午證實，30鏈甲車生產數運用擴充條款，確實增多數量，但不願評論用途，只稱供憲兵與陸軍採用。

一般採購標案數量若有調整，單位須另行公告。如因應「CM-34」30公厘機砲型裝步戰鬥車生產，國防部原採購數量285套30鏈砲，但後因配合任務需求增購26套，全案總計311套，國防部駐美軍事代表團曾特別發布決標公告，以38億1731萬餘元對美增購30公厘MK44鏈砲。但車輛與底盤卻未曾因增加採購而發布修正決標公告。

國防部日前向立法院外交及國防委員會，進行國防自主成效專案報告，內容披露，國防部將在民國112年前完成305輛「CM34」30公厘機砲型裝步戰鬥車生產。但衡諸原案先前所發布生產決標公告，整整多出21輛。

國防部上午證實確有增多採購，為「284+21」，由於採購契約中有「擴充條款」，可因應軍種需求直接進行價購，此節雖未曾經公告修正，但過程一切合法，至於多出來甲車的用途，國防部只說是憲兵與陸軍所需，沒有評論多出甲車的特定需求。

據了解，多出的30鏈砲甲車應是憲兵指揮部中樞防衛與「萬鈞計畫」所需。