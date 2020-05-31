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漢翔將與國防部協商 期新式高教機提前2020年開始量產

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
漢翔於108年達成多項成果與重要建設，包括航太發動機業務籌建機匣模組製造中心、完成並舉辦新式高教機「勇鷹號」出廠典禮。圖／本報系資料照
漢翔於108年達成多項成果與重要建設，包括航太發動機業務籌建機匣模組製造中心、完成並舉辦新式高教機「勇鷹號」出廠典禮。圖／本報系資料照

「漢翔航空」29日舉行109年度股東大會，董事長胡開宏公開拋出「新式高教機冀望提前於2020年量產」等願景，他表示，今年漢翔營收受新冠肺炎疫情影響，美國波音公司近期對漢翔減單、延單，導致漢翔第一季營收創新低，漢翔為彌補民用航空業務營收驟減的影響，漢翔將與國防部商討，冀望新式高教機「勇鷹號」全案能提前於2020年開始量產，以此彌補波音營收短少的損失。

漢翔飛測組近日連續以IDF戰機升空模擬高教機原型機首飛空中的路徑，預計6月下旬首飛。

胡開宏在股東會上表示，漢翔面對全球航太產業劇烈競爭與挑戰下，於108年達成多項成果與重要建設，包括航太發動機業務籌建機匣模組製造中心、完成並舉辦新式高教機「勇鷹號」出廠典禮、結合國內產業自行研製航空座椅、與美商洛馬公司簽署策略聯盟合作協議等，致使去年營收穩定成長。

但他說，原預期今年漢翔營收能持續穩定成長，但受新冠肺炎疫情影響，美國波音公司近期對漢翔減單、延單，導致漢翔第一季營收創新低，漢翔為彌補民用航空業務營收驟減之影響，預計採取多項措施全力因應及改善營運。

高教機「勇鷹號」原訂2021年11月進行小批量生產、2023年3月起量產，並計畫在2026年6月完成66架交機工作。胡開宏說，漢翔將與國防部商討，冀望新式高教機「勇鷹號」全案能提前於2020年開始量產，以此彌補波音營收短少的損失。

古開宏指出，漢翔將全力開發新業務，包括再生能源自用發電設備業及自動控制設備工程業等。

胡開宏另表示，目前漢翔正持續與美商洛馬公司針對我空軍200多架F-16戰機進行升級構改工作。而由於全球多國擁有F-16戰機，未來期望能在經濟部輔導之下，先將台灣F-16戰機維修產能建構起來，不僅增加國人就業機會，更能進一步提升台灣航太國家隊產業鏈的運作效益。胡開宏說，目前漢翔F-16的維修技術能量已到位，期許未來台灣能成為亞太F-16戰機的維修中心，並為股東創造效益。

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