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空軍首位維吉尼亞軍校畢業生 接任官校副校長
空軍司令部督察長黃志偉少將，於6月1日調任參謀長，並將於7月1日升中將。督察長遺缺由空軍官校副校長董培倫少將接任，副校長則由參謀本部情報次長室的何振翔上校接任，7月1日升少將。畢業於美國維吉尼亞軍校（VMI）的何振翔，是近年國軍派往美國各軍校的交換學生中，第一位空軍將領。
1980年代起，國軍選派官校生前往美國軍校擔任交換生。最先僅限於陸軍官校派往VMI，隨後海空軍也加入，原名何在梓的何振翔，是第一位前往維吉尼亞軍校的空軍官校學生。此後計畫擴及其他幾所州立軍校，例如色岱爾（The Citadel, The Military College of South Carolina，又譯堡壘軍校）、威爾猛（Norwich University – The Military College of Vermont）等。至於國立的美國陸海空軍官校，美方則於2000年起，開放我方派員前往就讀。
何振翔是空軍官校80年班，曾經擔任空軍第23作戰隊長（嘉義基地，F-16）、駐美武官、空軍松指部政戰主任等職務。
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