空軍首位維吉尼亞軍校畢業生 接任官校副校長

空軍司令部督察長黃志偉少將,於6月1日調任參謀長,並將於7月1日升中將。督察長遺缺由空軍官校副校長董培倫少將接任,副校長則由參謀本部情報次長室的何振翔上校接任,7月1日升少將。畢業於美國維吉尼亞軍校(VMI)的何振翔,是近年國軍派往美國各軍校的交換學生中,第一位空軍將領。

1980年代起,國軍選派官校生前往美國軍校擔任交換生。最先僅限於陸軍官校派往VMI,隨後海空軍也加入,原名何在梓的何振翔,是第一位前往維吉尼亞軍校的空軍官校學生。此後計畫擴及其他幾所州立軍校,例如色岱爾(The Citadel, The Military College of South Carolina,又譯堡壘軍校)、威爾猛(Norwich University – The Military College of Vermont)等。至於國立的美國陸海空軍官校,美方則於2000年起,開放我方派員前往就讀。

何振翔是空軍官校80年班,曾經擔任空軍第23作戰隊長(嘉義基地,F-16)、駐美武官、空軍松指部政戰主任等職務。