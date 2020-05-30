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陸軍269旅長 由現任333旅長「上場救援」

聯合報 / 記者程嘉文／台北即時報導
林志穎少將。圖／引自陸軍司令部臉書
林志穎少將。圖／引自陸軍司令部臉書

陸軍269旅發生黃姓中尉在營區上吊自殺案件，引發外界關注基層軍官是否工作壓力過大，或部隊是否存在霸凌問題。旅長董紹明少將因此被調任司令部委員，由第六軍團副指揮官劉協慶中將暫時兼代，其他包括副旅長、政戰主任等多位重要幹部，也都遭到調職。官員透露，新任269旅長，將由現任第八軍團333旅長林志穎少將接任。

333旅和269旅都是少將主官，同一職務彼此平調、連當兩個旅長的例子，相當罕見。官員指出，這是考慮269旅正當多事之秋，為求儘速安定軍心、維持士氣，因此決定由有經驗的資深旅長接任。林志穎已經擔任333旅長一年，表現優異，269與333又是編制相同的機械化步兵旅，因此決定由其「上場救援」。

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