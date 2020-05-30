空軍新將官晉任 兩位F-16飛官升中將
國軍109年度下半年將官晉任，將於7月1日生效。晉階的新科將官們，必須於6月1日前就任新職占缺，才能趕上7月1日晉任。6月1日，空軍參謀長鄭榮豐中將調任副司令，遺缺由現任督察長黃志偉少將調任，占中將缺；另外作戰指揮部新增一位中將副指揮官，由副參謀長姜光華少將接任，占中將缺。
今年上半年國軍高階將領異動幅度不大，少數例外是空軍副司令張延廷中將退伍，遺缺由參謀長鄭榮豐中將接任。其實鄭榮豐先前就擔任過司令部參謀長，去年底却從作戰指揮部指揮官「回鍋」參謀長，外界普遍認為就是等待張延廷退伍，如今果然接任副司令。空軍現任另一位副司令，是范大維中將。
空軍作戰指揮部負責台海第一線的防空作戰，指揮官堪稱空軍權力最大、壓力也最大的中將。以往幾十年來的慣例，指揮官在任期間，必須全時在位於台北市公館蟾蜍山麓的營區待命，就算離營，也必須保證30分鐘內回到座位上，因此指揮官在任期間，根本不可能回家與社交；走出大門到附近街上散散步吃頓飯，就已經是最大「福利」。
配合近年中共軍機遠海長航愈來愈頻繁，空防壓力愈來愈大，軍方決定將兩位少將副指揮官，調整為「一中一少」。在增添一位中將副手後，指揮官能否有休假出外的「喘息」機會？還有待觀察。
黃志偉與姜光華，先前分別曾經擔任嘉義基地第四聯隊與花蓮基地第五聯隊的聯隊長，所屬機種都是F-16。在空軍三種主力戰機中，F-16原本就以科目最多、任務最繁重著稱，如今進行性能提升之後，新式裝備更多，趨勢將更明顯。這次空軍一口氣提拔兩位F-16資深飛官，似乎有平衡過去F-16「高層人氣」較弱的趨勢。
另外，今年4月，空軍司令部人軍處長董培倫少將，被調任空軍官校副校長。由於副校長通常是上校占少將缺的「跳板」職務，董培倫以資深少將「屈就」，當時頗令人訝異。結果董培倫在這一波調動中，將接任黃志偉的督察長遺缺，似乎證明當時是臨時暫調。至於姜光華留下的司令部副參謀長一職，則由原作戰指揮部副指揮官王天祜少將接任。
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