高市府有意接手中海艦 海軍：已暫緩與得標廠商簽約

海軍將曾在台海戰役立下戰功的「中海」號戰車登陸艦（LST-201）標售給廢鐵商，引發不少老兵與軍事迷抗議。海軍原訂在今天要與得標廠商簽約，但高雄市長韓國瑜今表示，將以中海艦籌設「海事博物館」；海軍司令部今天發出聲明表示，對高市府的計畫樂觀其成，並已暫緩與得標廠商簽約。

海軍司令部指出，海軍長期以來對軍史的傳承非常重視，但中海艦除役後，依法無法編列預算亦無人力對該艦執行維修保養工作。而海軍司令部參考美國軍艦博物館成立方式，由民間團體或地方政府承接及維管，中海艦除役迄今10年，雖陸續有地方政府申請，但最後未能成案。

海軍司令部說明，海軍碼頭泊位有限，中海艦除役後長期靠泊旗津碼頭，且船體狀況不佳，為避免造成高雄港礙航風險，海軍司令部只能依法辦理公開標售，所獲資金全數繳回國庫。

海軍司令部表示，中海艦已於14日依法完成標售，但近期各界對中海艦多有關心與重視，海軍非常重視，因此已暫緩與得標廠商簽約；對於高雄市政府籌畫以中海軍艦成立海事博物館，海軍除了表達感謝，也樂觀其成。