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前中國軍官稱「解放軍根本沒能力攻台」直言：就算登島，多數人會選擇放下武器

聯合新聞網 / 今周刊
圖為中共全國人大開議首日，解放軍行經紫禁城前。美聯社
圖為中共全國人大開議首日，解放軍行經紫禁城前。美聯社

程子威／整理

中國人大昨（28）日毫無意外地通過港版《國安法》，而我外交部長吳釗燮日前提到，中國的下一步可能就是對台動武；但解放軍前海軍司令部中校姚誠早先透露，解放軍內部問題嚴重，根本沒有能力攻台。

吳釗燮27日接受美國《福斯新聞》（Fox News）專訪時表示，中國趁著全球應付COVID-19（武漢肺炎）疫情的當下，推動港版《國安法》，如果香港倒了，台灣可能就是中國下一個目標。

中國在香港1997年回歸前，曾經做出一國兩制、50年不變的承諾，吳釗燮指出，但他們現在卻企圖將香港的行政部門完全接管下來，因此很擔心中國之後會對台灣採取軍事行動。

不過，姚誠5月中曾告訴《美國之音》，解放軍其實並非國防軍，而是維護一黨專制的「黨衛軍」，對他們來說，「政治合格」是最優先的事，也就是說，解放軍是對內，而不是對外打仗的。

另外，姚誠提到，中國每一任領導人上台時，都會「清洗」前一任在軍中的代理人，但當年胡錦濤對軍隊事務涉入不深，所以江澤民的軍中代理人，是被習近平處理掉，一共抓了含7個上將在內的上百名將軍。

正因為如此，姚誠稱，解放軍的高級軍官現已不再選邊站了，因為他們很清楚，如果成了習近平的人，下一個領導人上台後，遭殃的就是自己；而在士兵方面，由於多數是獨生子女，所以有很多逃兵，他們一點都不想打仗。

「我之前就說過，解放軍內部問題嚴重，根本沒有能力攻台。」姚誠更直言，解放軍就算真進攻台灣，他相信登島後多數官兵的選擇會是「放下武器，投奔自由」。

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