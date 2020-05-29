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影／嚴德發：中共不放棄武力犯台 國軍有最壞打算最好準備
中共全國人大常委會委員長栗戰書今天上午在北京指出，如果「台獨」一意孤行甚至鋌而走險，大陸將按「反分裂國家法」有關「非和平統一」規定，採取一切必要手段。對此，國防部長嚴德發回應，國軍會堅守國土主權、民主自由，做好最壞的打算但做最好的準備，請國人放心。
嚴德發下午在立院表示，中共的談話體現出一直不放棄武力犯台，就是一直以來的政策主張；國軍針對情勢上的變化也都一直在掌握。
嚴德發說，中共今年年初至今，已實施8次具有針對性的軍事威嚇活動，台海局勢因此日益嚴峻。針對這些狀況國軍一直都很小心、謹慎地掌握當前情勢，也會做好各方面的應處，截至目前為止，並無特殊或異常之處。
媒體詢問，外交部長吳釗燮日前接受外媒專訪時稱，中共通過制定「港版國安法」，下一步可能對台動武，這番言論是否有先知會國防部。嚴德發回應，外交部的部分有其說明，國軍立場就是做好準備，捍衛國家主權。
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