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對美採購岸置魚叉飛彈 可望112年服役
國防部副部長張哲平昨天在立法院證實，已向美方採購岸置魚叉飛彈系統，全案若順利，可望於民國一一二年服役，編制在海軍海鋒大隊。此外，國機國造首架新式「勇鷹」高教機原型機，預定六月在台中首飛，蔡英文總統將主持首飛儀式。
民進黨立委蔡適應質詢，立法院剛為海軍採購雄二機動飛彈車預算解凍，我方卻向美國採購陸基型的岸置魚叉飛彈系統，「我們可以自己作，為什麼要外購？」張哲平表示，原因是裝備籌獲是依據量產能力、未來作戰需求，現在希望快速提升戰力。
中科院長張忠誠說，雄二、雄三是非常成熟的彈種，前者是次音速，後者是超音速，美製岸置魚叉與雄二是同等級，雄二速度、射程距離略優於魚叉，但因屬拖曳車輛，機動性略遜，中科院會配合國防部政策。
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