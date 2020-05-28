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中海艦拆解前夕 海軍遭質疑未符合「文資法」程序

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
中海號軍艦。圖／本報系資料照
中海號軍艦。圖／本報系資料照

海軍將曾在台海戰役立下戰功的「中海」號戰車登陸艦（LST-201）標售給廢鐵商，除了立委公開呼籲「刀下留船」，也引發不少老兵與軍迷的抗議。曾成功搶救已故國防部長俞大維故居的建築師陳勤忠今天表示，感情訴求道德勸說，顯然對海軍已無用，但站在以法論法的角度，海軍沒有先進行文化資產價值評估就要拆解，其實已有違反「文化資產保存法」相關規範之嫌。

依據文資法第六十六條，針對古物的規範明定，「中央政府機關及其附屬機關（構）、國立學校、國營事業及國立文物保管機關（構）應就所保存管理之文物暫行分級報中央主管機關備查，並就其中具國寶、重要古物價值者列冊，報中央主管機關審查。」

陳勤忠表示，依文資法該條規定，國防部應於招標前，先進行文化資產價值評估與文物分級備查，確認其文化資產價值；然而海軍顯然未完備這個法律明定的流程，在程序正義有疑義的情況下，對中海艦所做的處分有多少效力，令人質疑。

陳勤忠另表示，文資法近年多有修改，針對古物的規範除了第六十六條外，在第十五條也有類似規範，明定管理機關在處分興建完竣逾50年的古蹟前，應先由主管機關進行文化資產價值評估。可見得處分古蹟、古物前，先進行文化資產價值評估不僅是個相當重要的概念，也有法律白紙黑字明文保障，海軍必須正視。

至於中海艦是否適用文資法，陳勤忠說明，根據「國防文物及軍事遺址管理實施辦法」第三條規定，「本辦法所稱，指具國防教育意義而不屬檔案性質之文物，包括建築、碉堡、雕像、紀念碑、航空器、戰場、軍事裝備、武器、視聽資料、照片、地圖、手稿、勳（獎）章、服飾、旗幟等物件。」

陳勤忠表示，依此條規範，中海艦顯然具有國防文物資格；而該條文後半段也明確指出，「前項國防文物之分級登錄指定及廢止審查、複製及監製或其他應遵行事項，準用文化資產保存法之相關規定。」

陳勤忠說，距離29日海軍與得標廠商簽約的時間已剩不多，希望海軍能先懸崖勒馬，至少要符合文資法所明定的相關規範。

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