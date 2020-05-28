飛官失事墜校園 35年後重返現場分享重生經驗

聯合報 / 記者程嘉文／即時報導
許德英失事斷腿後，藉著游泳進行復健，在池中與太太、女兒合影。圖／許德英提供
許德英失事斷腿後，藉著游泳進行復健，在池中與太太、女兒合影。圖／許德英提供

台南市新營區的新東國中，明天將邀請一位特殊的訪客到學校演講，他是前空軍飛官許德英。民國74年12月17日，隸屬嘉義空軍基地的許德英，駕駛F-5E戰鬥機正準備降落時，突然被另一架空軍的T-CH-1中興號教練機撞上。中興號上兩名飛官當場殉職，許德英座機的彈射椅則在撞擊中意外啟動，將他彈出機外。

不省人事的許德英掛在降落傘下，飄到新東國中的操場上。校方將全身是血的他緊急送醫，醫生發現許德英腦震盪、血氣胸、脊椎裂損、左手肘、右膝蓋、左大腿、左小腿都嚴重骨折。昏迷一個多月，許德英終於醒來，先後開了14次刀才撿回一命，但受損太重的左腿還是得切除。住院20個月，他才雙臂撐著柺杖走出醫院。

剛出院的許德英，無法接受失去左腿、飛行生涯報銷的命運。妻子盛大敏帶著當時才8個月大的女兒許乃涵，不斷替他打氣，才讓他逐漸走出絕望，開始漫長痛苦的復建過程。裝上義肢後的許德英再度恢復運動健將身分，不僅曾經泳渡日月潭，還曾多次獲選台北市殘障桌球代表隊。

雖然無法重回天空，但許德英也將「為何發生在我身上」的創傷心理，化為「避免下一個人重蹈覆轍」的熱情，努力鑽研相關知識，成為空軍的飛安專家。退伍後又轉到華航飛安室，直到近年才退休。

此外，許德英負傷急救時，共輸了7000多cc的血。為了報答這份恩情，他從此「血債血還」，積極投入捐血救人行列。35年來，累計捐血總量已經高達10萬8500cc。

新東國中明天將邀請許德英，到學校分享自己這35年「換個跑道再起飛」的故事。當初在操場上體育課，第一時間把他抱住的體育老師湯立新，以及緊急為他止血施救的校護蘇瑞菊，兩人都已從學校退休，明天也都將到場，見證他重獲新生。

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