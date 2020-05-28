吳釗燮稱中共恐對台動武 藍批扯振興經濟後腿

外交部長吳釗燮日前接受美國媒體訪問時說，北京下一步可能對台灣動武。國民黨文傳會副主委黃子哲今在臉書諷刺，不知吳釗燮的情資，是不是從說金正恩又病又死的國局長邱國正、通靈師沈嶸那邊來的？這種危言聳聽的話，是在對後疫情後推動的振興經濟扯後腿嗎？

黃子哲指出，中共從未放棄以武力犯台，蔡英文總統上任後，兩岸關係急轉直下，從冷和走到冷對抗。台海雖一直被視為是國際衝突的熱點之一，但武力犯台的成本及代價甚鉅，也牽動美中台關係以及東亞區域安全與穩定。兩岸軍事衝突一般咸認為還不到明顯而立即的危險，尤其面對新冠肺炎疫情後，大陸還要處理維穩及發展經濟的重要課題。

黃子哲說，吳釗燮在接受福斯新聞的訪問時，竟對外宣稱北京在處理香港版國安法後，下一步可能就會對台灣出手，擔心對岸可能對台採取軍事行動。吳釗燮所謂的「可能」或「下一步」，究竟機率有多高？距離有多遠、時間有多快？完全沒有進一步的說明與解釋，目前共軍也沒有異常的集結或移動。連國防部都出來打臉，事先不知情，國軍戰備目前也沒有升級。

黃子哲說，或許吳釗燮只是想凸顯香港問題的嚴重性、引起美方對台海的關切，甚或出口轉內銷，繼續賣「芒果干」創造罷韓有利氛圍。但外交部長對外代表國家，輕率的發言或臆測，只會傷害國家利益。

黃子哲說，尤其在疫情趨緩，台灣正要全力推動振興經濟之際，如果共軍即將犯台，外資敢進來台灣？國人對台灣經濟會有信心嗎？股市會穩定嗎？民眾敢擴大消費嗎？一言興邦。一言喪邦。吳釗燮該負起言論不當的責任，也該改改口不擇言的壞習慣。