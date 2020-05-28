海軍敦支染疫調閱達成共識 資料六月四日起陳列立院

立法院外交及國防委員會敦睦艦隊染疫調閱小組今天決議，將向海軍調閱包括敦睦支隊「醫事紀錄」、「聯合檢疫小組檢疫紀錄」與航程「安全回報紀錄」等三項資料。資料預計自6月4日起陳列於立法院群賢樓5樓供調閱小組成員查閱。

「國防部海軍敦睦艦隊嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）群聚感染事件調閱專案小組」今天召開第3次全體委員會議，與會立委披露，由於中央流行疫情指揮中心指支隊3月10日其實就有人發病，為了解軍方有無確實回報，朝野對這三項資料的調閱達成共識。

但立委也表示，會議中也同意國防部，針對安全回報中與疫情管控無關的資料，可進行機密處理加以隱去。相關資料6月3日即可備妥，4日陳列。