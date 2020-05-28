國防部採購岸置魚叉 美方承諾提供軍規GPS成攻陸飛彈

國防部決定對美採購岸置機動魚叉飛彈系統，未來與海軍海鋒大隊的雄二、雄三反艦飛彈共同服役，中科院長張忠誠上午聲稱魚叉僅機動性強於國造雄二，但國安人士指出，我國採購美造魚叉只有一個理由，就是美方承諾提供目前我方缺乏的軍規GPS導引，賦予魚叉能精準攻擊岸際目標的戰力，但若美方關閉訊號，魚叉就成廢鐵。

國防部副部長張哲平上午在立法院證實，我方確實已向美方求購岸置魚叉飛彈，全案若順利新彈可於112年返台服役，編制在海軍海鋒大隊。但我方現役已有雄二、雄三機動型岸置反艦飛彈，為何能自製卻外購？張哲平說，原因是經模式模擬運算，在我希望能殲敵50％目標下，「發覺我們缺乏的數量」，現在希望「快速提升戰力」。

據了解，張忠誠所謂雄二機動力略遜說法僅為託詞，由於雄二目前導航所用美俄系統都是商規，是免費接受美軍GPS的溢波，但精準程度不如軍規，且戰時會被關閉或蓋台。國安人士指出，我國在已有雄二、雄三情況下採購魚叉，是因為美方提供中科院辦不到的軍規GPS導引。

國安人士指出，雄二、雄三現有的雙尋標系統可應用於海上目標攻擊，但對陸地或岸上目標，雷達無效，只能用慣性導航、地形比對與GPS，但商規GPS誤差很大，因為是接受免費的溢波，除非是付費服務，所以未用攻岸之用。

國安人士指出，但以魚叉射程而言，只要部署於本島西部甚至澎湖，射程就及於大陸東南沿岸，可直接攻擊岸際目標，但攻岸魚叉打擊岸際固定目標，需要很高的精準度，對岸際固定目標，如建築物、靠泊艦艇等，軍規GPS誤差只有0.3到5公尺。

但國安人士也提醒，我國採購魚叉，若用作攻岸等敏感任務，只要美軍關閉GPS訊號，魚叉系統就成為廢鐵。