陸戰隊突擊艇海用熱像儀決標 部署四地執行任務

國防部今日公告以1億4385萬6000元，決標採購18具紅外線軍規海用艇載熱像儀，將配備在陸戰隊特勤中隊18艘新造突擊艇，部署本、外島地區。

據標案資訊指出，這項標案履約地點包括蘇澳、左營、金門烏坵、澎湖馬公，似標示未來新艇部署區域。

這項標案由科力航太得標，將於本月起至114年12月31日期間履約。