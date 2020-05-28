陸戰隊突擊艇海用熱像儀決標 部署四地執行任務
國防部今日公告以1億4385萬6000元，決標採購18具紅外線軍規海用艇載熱像儀，將配備在陸戰隊特勤中隊18艘新造突擊艇，部署本、外島地區。
據標案資訊指出，這項標案履約地點包括蘇澳、左營、金門烏坵、澎湖馬公，似標示未來新艇部署區域。
這項標案由科力航太得標，將於本月起至114年12月31日期間履約。
而得標的FLIR SeaFLIR 230軍規海用熱像儀，具備紅外線熱影像與彩色鏡頭，軍用級雷射測距距離達15公里。除能分枝至導航系統，與衛星訊號、雷達方位，及依載台的需求和通訊傳輸與遙控火炮整合外，也能用於災難救助，以溫度偵察災區，找尋生命體，快速察覺危險。
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