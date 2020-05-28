國防部對美買岸置魚叉 中科院稱雄二性能優於美貨

國防部副部長張哲平上午說，我方已向美方求購機動岸置魚叉飛彈系統，全案若順利，新彈民國112年返台服役，編制海軍海鋒大隊。海鋒已有雄二、雄三機動型岸置反艦飛彈，卻仍外購美造飛彈，張哲平表示，經模式模擬運算，在我方希望能殲敵50%目標下，發現我們缺乏的數量，現在希望快速提升戰力。

面對國防部決定外購，中科院長張忠誠表示，雄二性能優於魚叉，但會配合國防部政策。

民進黨立委蔡適應質詢，媒體報導我向美國採購陸基型的岸置魚叉飛彈系統，我們可以自己作，為什麼要外購？張哲平表示，我們在規畫，原因是裝備籌獲，是依據量產能力，未來作戰需求，現在希望快速提升戰力。海軍參謀長敖以智說，魚叉編制在海鋒大隊機動部署。

張忠誠指出，雄二、雄三是非常成熟的彈種，前者是次音速，後者是超音速，美製岸置魚叉與雄二是同等級，雄二速度、射程距離略優魚叉，但因屬拖曳車輛，機動性略遜。中科院會配合國防部政策。

張哲平表示，武器裝備的向量，都根據模式模擬分析，但我方生產量能。國防部和中科院研究過，從現在到110年生產量能，數據都有，以此數據根據模式模擬運算，由於我方要殲敵50%，發覺我們缺乏的數量。