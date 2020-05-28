國防部日前針對東南沙進行兵推 視同解放軍會打東沙

國防部副部長張哲平上午立法院證實，國防部日前曾針對共軍演訓可能奪取東沙，進行兵推，對現行東南沙部署進行檢視，研析如何應處。

國防部副部長張哲平上午列席立法院外交及國防委員會，就「國防自主資源釋商成效報告」進行專案報告。國民黨立委陳以信質詢表示，我外長對外宣稱，香港若實施國安法，中共下一步將對台動武，他詢問國防部研判？張哲平回應說，據國防部掌握，目前對岸並無異常動態，國軍維持平常警戒狀態，情監偵系統會持續關注。

立委據此稱國防部看法與外長不同，但張哲平解釋，對軍人而言，中共從未放棄以武力犯台，只是在什麼時機，國軍的整備作為都為此作準備。

陳以信進一步詢問，針對外媒報導，共軍八月西沙演習可能演練奪取東沙群島，對此，張哲平透露，國防部不純然相信媒體報導訊息，但仍然加以研析，前一段時間召集相關單位進行兵推，「視同他們會打東沙」，對現行部署進行檢視，研析如何應處，兵推範圍包括東、南沙。

聯三作戰次長葉國輝表示，國軍每年漢光演習都會將都東南沙規復列為演習範圍。對於海軍是否會協助駐守東南沙的海巡提升戰力，海軍參謀長敖以智表示，都在計畫中。