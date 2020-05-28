吳釗燮中共侵台論 張哲平：國軍不因一人說法而盲動

外交部長吳釗燮接受美媒訪問，公開宣稱中國大陸下一波將侵台攻台，國防部副部長張哲平表示事前並不知情，他也說，國防部建構完整聯合情監偵系統，掌握相關徵候，「我們不會因為任何一個人的說了一句話，就會有所謂盲動」，現在並沒有徵候。

國防部副部長張哲平上午列席立法院外交及國防委員會，就「國防自主資源釋商成效報告」進行專案報告。國民黨立委江啟臣質詢表示，外長吳釗燮接受美媒訪問，公開宣稱中國大陸下一波將侵台攻台，講給國際聽，國防部事前是否知道外交部要作這個發言？國防部戰備是否有升級？是否準備好動員？共軍侵台的樣態是什麼？而外交部長發言前理應與國安高層或國防部作資訊統整，他詢問張哲平事前是否曾掌握。

張哲平表示，他不知道此事有無問過部長嚴德發，但他個人事前不知情。而國軍戰備訓練與應處規劃一直都在研討。他說，國軍戰備現在沒有升級的作為，但有彈性規劃。針對共軍侵台樣態，國軍有評估，發動攻擊一方有主導權，各種方式都有，而國軍會保持聯合情監偵，隨時都有準備。

江啟臣進一步詢問，美方在台海附近軍事動態情勢有無拉高？而蔡政府透過外長向國際宣達這個訊息，必須有所本，而我國目前是處於什麼狀態。張哲平回應說，在附近巡弋密度確實有增加。張哲平說，我們不會因為任何一個人的說了一句話，就會有所謂盲動。要有徵候，我們建立聯合情監偵系統掌握。

但江啟臣說，張哲平的意思是「外長亂講話？」難道看不起外長？張哲平則澄清，「可能我表達方式不對」。他向立委溫玉霞說，任何人的資訊都會研析，但現在沒有徵候，國防部考慮發新聞稿澄清。