可自製卻外購？專家：台要求美對岸防巡航飛彈系統報價

可以自製卻外購？旅美的台海安全研究中心主任梅復興今在臉書網頁撰文引述美官員說法，宣稱我方繼對美推動採購「魚叉岸防飛彈系統」等兩項軍購案外，也於4月初左右提出要求美方對「岸防巡航飛彈系統」報價，蔡政府的「國防自主」政策出現「難言之隱」。

旅美的梅復興宣稱，美方官員向他證實，台灣於4月初左右提出要求對「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile）粗估報價（ROM/Rough Order of Magnitude），顯然爲建案依據，著眼納入明年度預算。

對於我國已有雄二、雄三等岸置飛彈系統，為何還要外購？梅復興稱，美方的主要理由，是我國自製的「雄二」系統生產進度無法滿足台美雙方所共識的威脅展望與表定需求期程。

梅復興稱，根據美方說法，台灣反艦飛彈的產量每年頂多僅數十枚，非但無法在未來數年內滿足作戰需求數量，也難以於短期內充分擴充產能因應。

他質疑，蔡政府雖然大力推動國防產業自主，但倘若美方所言屬實，則此案並非「能自製卻外購」的政策矛盾，而更似某種政策理想與需求現實下的「難言之隱」。

梅復興稱，據美國國安官員透露，台美雙方高層去年底在美東密會，共商美台安全戰略合作重要議題，其中也包括了檢討「岸防巡航飛彈」(CDCM)案的進度。美方原本預期台灣當即便會同意採購，沒想到我方負責主談「當時國安高層」竟提出希望美方改提供美國海軍與陸戰隊均現正計劃採購的新型反艦飛彈系統（具匿蹤外形、先進導引系統、新彈頭科技等），令美方大為驚訝，但並未允諾。