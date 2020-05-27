網路戰士駭入聯一遭送辦？資通電軍：配合司法調查

傳資通電軍所屬網路戰大隊4位軍士官，因在演習後持續侵駭國防部聯一人事次長室電腦，被告上調查局移送法辦。資通電軍指揮部今天表示，此案目前已進入司法程序，持續配合檢調機關偵辦作為，如人員有涉及不法事證，將依相關規定嚴懲。

在2017年漢光演習中擔任攻擊軍扮演紅軍駭客，持續針對國防部聯一人事次長室成功進行侵駭，但傳演習結束後，這4名軍士官被聯一指控疑似持續侵駭聯隊電腦，下載將領個資，聯一因此向調查局國安站告發，戰士被移送偵辦。

但國防部今天聲稱，人事次長室未曾向調查局告發此事。

國防部參謀本部資通電軍指揮部下午發出新聞稿表示，該部平時職司維護國軍網路環境安全，戰時依令協防國家關鍵資通基礎設施，藉由年度「漢光演習」驗證及強化執行能力，並結合產官學研資源，培育資安高素質人才。

資通電軍指揮部説，該部各項演訓均要求依年度計畫律定的演練程序、方式及範圍等規範執行任務，並嚴令作業人員恪遵標準作業程序，以達合法合規的要求。

針對所屬軍士官遭送辦，資通電軍指揮部表示，此案目前已進入司法程序，持續配合檢調機關偵辦作為，如人員有涉及不法事證，將依相關規定嚴懲，絕不寬貸，以確維單位執行作業紀律。

調查局則指出，此案是國防部資通電軍指揮部多名軍士官涉嫌於 106 年間非法取得國軍具管理權限人員的帳號密碼表單後，多次於「非演習期間」查詢及下載列屬「國 防秘密」的資訊，其等行為係涉犯刑法第 111 條第 1 項「刺探收集國防秘密」 及刑法第 358、361 條「妨害電腦使用」等罪，因此於 108 年 11 月移送台灣高等檢察署偵辦。

但調查局表示，有媒體報導指國防部資通電軍人員於漢光 33 號演習期間扮演紅軍駭客身分遭調查局以共諜罪法辦，與事實不符。