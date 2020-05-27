資通電軍遭國防部聯一控侵駭？ 國防部：尊重司法

資通電軍所屬網路戰大隊4位軍士官，在2017年漢光演習中擔任攻擊軍扮演紅軍駭客，持續針對國防部聯一人事次長室成功進行侵駭，獲得記功嘉獎。但傳演習結束後，這4名軍士官被聯一指控疑似持續侵駭聯隊電腦，下載將領個資，聯一因此向調查局告發，戰士被移送偵辦。

但國防部今天下午表示，人事次長室並未控告資通電軍官兵，而由於案件進入司法程序，一切將尊重司法。而資通電軍稍晚將就此案對外說明。

資通電軍指揮部下有網路戰聯隊、指管防護大隊、網路戰大隊等單位，成軍後2017年首度投入漢光演習實兵操演，平時擔任網攻與防護的網路戰大隊官兵，擔任攻擊軍，曾成功駭入第一聯隊電腦獲得嘉獎。但後來卻遭軍方自行向調查局檢控，案情複雜。

據了解，經調查局國安站調查發現，對軍方電腦發動網路攻擊是演習中扮演攻擊軍的資通電軍官兵，由於演習已結束，網攻卻仍未停止攻擊，且經軍方舉發，認定五名官兵網攻行為屬犯罪行為，因此依法移送偵辦。

在前年漢光演習的兵推中，網路戰大隊的確成功駭入參謀本部聯一人事次長室等單位的內部網站，但有官員聲稱，案件在去年國防部向高檢署解釋後，誤會就已消除。相關的四位官兵，有一位已經約滿退伍，但與本案無關，而是被民間企業高薪挖角。不過，國防部官方管道仍在釐清事件，稍晚由資通電軍出面說明。