軍方專家演練網路攻擊 差點被檢調當駭客法辦

媒體報導，國防部資通電軍指揮部的網路戰大隊，因為在漢光演習中扮演駭客，成功攻破國防部內部網路，結果反而遭到檢調偵辦。對此國防部官員證實確有此事，不過案件在去年國防部向高檢署解釋後，誤會就已消除。相關的四位官兵，有一位已經約滿退伍，但與本案無關，而是被民間企業高薪挖角。

官員指出，在前年漢光演習的兵推中，網路戰大隊的確成功駭入參謀本部聯一（人事次長室）等單位的內部網站。至於後來這些官兵差點吃官司的原因，並非如報導所云，是遭被駭單位檢舉，而是海軍承德軍艦一位洪姓士官長多次盜拷艦上電腦的機敏性文件，檢調偵辦時查到國防部網站有被攻擊紀錄，因而對幾位「駭客」進行調查。

官員表示，在資安領域上「沒有攻不破的牆」，防禦甚至比攻擊更困難，唯一辦法就是藉著由假想敵不斷發動攻擊，藉以發現自身問題所在，提前將漏洞補上。因此不斷對自身的網站發動假想攻擊，本來就是網路戰大隊「官方駭客」的任務。考慮到能夠在同一職務長留久用，相關人員的官階以士官最多。依據每人的專長等級，每月可領最高五萬元的網路戰加給。

官員表示，相對於日、韓等國，國軍對資安防護的關注投資較早，也有不錯的成績。去年行政院與美國在台協會AIT聯合舉行的資安演習，國防部派出的代表，就在來自各國的受邀競賽的專家中，獲得第二名的好成績。不過本領域是標準的不進則退，必須持續在軟硬體方面投資，否則優勢立刻就喪失。