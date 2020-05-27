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退役潛艦上校新著 一張圖披露潛艦國造各國任務

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
自256潛艦戰隊退役的海軍退役上校王志鵬，自稱是「火眼孤狼」，秉時潛艦專業。圖：取自王志鵬臉書網頁
自256潛艦戰隊退役的海軍退役上校王志鵬，自稱是「火眼孤狼」，秉時潛艦專業。圖：取自王志鵬臉書網頁

自稱是「火眼孤狼」、自256潛艦戰隊退役的海軍退役上校王志鵬，近期出版「解析台灣發展潛艦的過去、現在及未來-1960至2020」新書，內容披露現行「潛艦國造」各主要參與國家包括美、荷、德、英、日、以在專案中的任務。但他批評，難以認同現行國防部堅持興建1500至2000噸級的國造潛艦構型，而認為500到1000噸的近海型潛艦才是台灣最佳選擇。

王志鵬曾任職海軍計畫室，並在256戰隊服役多年，曾於民國90年美國總統小布希同意出售八艘潛艦時，參與新型潛艦建構任務。他在書中自序在軍中獲現任參謀總長黃曙光待他如弟，但新書卻挑戰由黃曙光主力推動的潛艦國造構想。

王志鵬著書認為，民進黨政府、國防部及海軍未思考透徹，仍存在過去傳統軍事思維的盲點，目前堅持興建1500至2000噸級的國造潛艦構型，不但耗時耗財又不及效用，頗值商確，很難認同，若是屏蔽軍事專業，配合為買而做，為要有而花錢，令人不敢恭維。

王志鵬主張，台灣潛艦作戰在台灣海峽，而非東部深洋，且我國現有潛艦基地僅左營及蘇澳兩處，戰時必遭封鎖及摧毀，使潛艦面臨有家歸不得的窘境。但500到1000噸、能攜帶6枚魚雷、且低成本、低門檻、低風險的近海型潛艦，將可機動進駐大型的第一類漁港，台灣現在有九處，加上現有左營、蘇澳、基隆、馬公、高雄等軍商港共有14處以上，分散配置及整補方式，可大幅增強潛艦在母港遭導彈攻擊後的存活力。台灣若擁有30到40艘近海型潛艦，必要時在台灣海峽廣布靜音坐底，第一時間群起攻擊，效益應相當可觀。

王志鵬蒐集分析目前台灣自製IDS潛艦整體展結構，他作圖披露，我國自製潛艦武器配備將仍採用潛射魚叉飛彈及MK-48魚雷，戰系則採用美國洛克希德馬丁公司、雷神公司產品，並由以色列提供電戰系統；潛艦構型艦體，則在英屬直布羅陀公司GL公司協調下，由來自荷蘭原WF廠進行電腦設計，並由日本技術轉移提供AIP系統，並由德國出售潛艦用MTU主機，並在英國相關公司提供零附件協助下，在英國進行流體動力測試。

海軍潛艦海獅號結束任務返回左營港畫面。圖／聯合報系資料照片
海軍潛艦海獅號結束任務返回左營港畫面。圖／聯合報系資料照片
自稱是「火眼孤狼」、自256潛艦戰隊退役的海軍退役上校王志鵬，近期出版「解析台灣發展潛艦的過、現在及未來-1960至2020」新書。記者洪哲政/攝影
自稱是「火眼孤狼」、自256潛艦戰隊退役的海軍退役上校王志鵬，近期出版「解析台灣發展潛艦的過、現在及未來-1960至2020」新書。記者洪哲政/攝影
自256潛艦戰隊退役的海軍退役上校王志鵬，近期出版「解析台灣發展潛艦的過、現在及未來-1960至2020」新書，內容披露現行「潛艦國造」各主要參與國家包括美、荷、德、英、日、以的任務。翻攝自王志鵬「解析台灣發展潛艦的過、現在及未來-1960至2020」
自256潛艦戰隊退役的海軍退役上校王志鵬，近期出版「解析台灣發展潛艦的過、現在及未來-1960至2020」新書，內容披露現行「潛艦國造」各主要參與國家包括美、荷、德、英、日、以的任務。翻攝自王志鵬「解析台灣發展潛艦的過、現在及未來-1960至2020」

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