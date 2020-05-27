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國防部：已於去年量產多類型無人機並進行科研計畫

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
中科院劍翔系統無人機。記者洪哲政/攝影
中科院劍翔系統無人機。記者洪哲政/攝影

國防部明日將在立法院外交及國防委員會提出「國防自主資源釋商成效」專案報告，報告內容指出，國防部去年已執行多類型無人機量產及科研，希望建立無人機監偵及群攻能力。此外，新研發的輪型迫砲車已於去年底完成作戰測評，現正執行105公厘輪型戰砲甲車研發。

國防部指出，109年國防預算較108年增加，經預估109年資源釋商金額可達1310億元以上，其中「武器裝備獲得」545億餘元、「武器裝備維持」268億餘元及「一般性軍需品」497億餘元。

「武器裝備獲得」由國內技術成熟廠商研製新式武器裝備項目，包括裝步戰鬥車、國軍夜視裝備、地面部隊指管系統、多功能雷觀機、野戰防空武器系統、高效能艦艇後續艦、兩棲船塢運輸艦、新型救難艦、新式高教機、飛彈武器系統與其他軍機、軍艦、戰甲車及通資電等支援裝備。

而在八輪甲車及衍生車型研製方面，CM34 30機砲裝步戰鬥車已於108年量產，預於112年完成305輛，預算316.6億元；106年啟動研發輪型迫砲車2輛，預算1.09億元，108年12月31日完成作戰測評；108年執行105公厘輪型戰砲甲車研發，建立砲塔、底盤及全車設計能量，奠定後續衍生車型發展的基礎。

而在無人機發展方面，國防部已於108年執行多類型無人機量產及科研，期建立無人機監偵與群攻能力；而因應無人機攻擊，國防部已完成無人機防禦目獲、干擾及捕捉系統，以維重要設施或場域安全。

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