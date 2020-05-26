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敦睦支隊染疫調查 張哲平：幹部有疏失但不致違法亂紀
國防部今天舉行「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查進度說明」記者會，針對海軍敦睦支隊遠訓染疫的調查進度，國防部副部長張哲平一度表示，按目前調查進度發現，支隊幹部在防疫上「並沒有什麼了不起的錯誤」。但他會後進一步解釋稱，防疫上確有所疏失，但不致有違法亂紀情事，國防部會調查到底。
對於艦隊染疫，張哲平在會中引述中央流行疫情指揮中心報告稱：經指揮中心密切監測追蹤，這起群聚事件並未造成帛琉與台灣社區多次感染。張哲平進一步說，在防疫過程中，「我們有注意到（徵候）」，但實在是不容易察覺，許多是零星感染卻無症狀的；但經此事後，軍方已有經驗，在中央疫情指揮中心指導下，國防部已啟動許多標準作業程序與精進面向，希望藉此更落實防疫作為。
針對磐石艦幹部防疫是否涉及疏失或懲處，張哲平在會中一度表示，一定會按調查結果呈現的違失情節，但也會同步考量他們同時達成敦睦支隊的任務，而從現在調查結果顯示，並沒有什麼了不起的錯誤。
但他會後調整口徑表示，就目前調查的進度顯示，防疫上確有所疏失，但不致有違法亂紀情事，對於措詞問題引發爭議，國防部表示歉意；而國防部的態度是調查到底，釐清真相。
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