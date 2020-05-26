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「磐石艦」手語怎麼比？國防部初體驗 手譯員費心思
國防部今天下午舉行「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查進度說明」記者會，席間特别首度請來北市府的手語翻譯員林亞秀為將領發言翻譯，面對軍方許多特有名詞，如「磐石軍艦」如何翻譯？她說，因為「磐」沒有字，所以就以手語「石」「軍隊」「兵加船」組合來呈現。
國防部下午舉行臨時記者會，包括副部長張哲平、總督察長黃國明、軍醫局長陳建同等都列席。林亞秀在各席位間游移，為將領發言作手語翻譯。
對首度支援國防部，林亞秀受訪表示，磐石艦案先前在疫情指揮中心、衛福部長陳時中都曾報告過，國防部也開過記者會，手語翻譯人員都注意相關訊息，事前會作功課，包括軍方單位名稱或階級之類的，確認翻譯方式，希望讓民眾了解。
如磐石軍艦如何翻成手語？她說，因為「磐」沒有手語字，所以就打「石」「軍隊」「船」（兵加船）。而主要台灣目前僅有這一起軍艦群聚感染，應該可以被理解。
至於官階？上將中將等？主要就看官階標誌上的「星星」，此次與會者都是將級，階級就比肩膀上星星幾顆。再如「雄風飛彈」這種專有名詞如何呈現在手語上？她說，主要飛彈就呈現射出的手語，「雄風」若有相對應中文字就會用，若無就找個讓大家知道的字來對應。
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