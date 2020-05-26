回應中央疫調 國防部：成立疫情指揮中心監控全軍個案

針對海軍敦睦艦隊染疫事件，國防部軍醫長陳建同今天表示，國防部因此案特別成立疫情指揮中心，即時監控國軍各部隊所有疑似傳染病個案，而國防部已採購17套PCR分析儀器，完成人員訓練，部署於海軍與外離島，協助新冠肺炎症狀的鑑別與診斷。

針對中央疫情指揮中心今天完成海軍敦睦支隊疫情調查，對國防部作出六項防疫建議，國防部今天下午舉行「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查進度說明」記者會，進行回應。

列席的軍醫局長陳建同表示，因應中央疫情指揮中心建議國軍的六項建議措施，國軍會根據各部隊任務特性不同，區分新訓、戰甲砲車、艦艇、外離島、飛行部隊、高山站台及機場塔台、學校、廠庫等大八類型狀況，特訂特定作法；並於軍艦配置即時診斷設備，協助鑑別診斷，海軍與外離島已籌備PCR分析儀器，依疫情需求後續作滾動修正；他表示，國軍已採購17套已於22日與27日分兩批進來，已完成三場次訓練，目前已準備好，若有疫情需要，隨時都能使用。

他進一步指出，國防部特別設立疫情指揮中心，加強軍醫專業回報；國軍也已規畫預算作為投入疫苗施打；國軍對個別案例傳染病或新冠肺炎症狀，包括個案姓名、級職、徵狀等，利用國軍衛勤系每天上傳，監控是否有群聚現象；國軍也要求各軍種精進標準作業流程，特別在海軍部分，針對艦艇梯口防疫標準作業程序、艦艇因應傳染性疾病人員管控標準作業程序、航行期間發生人員身體不適標準作業程序等流程，都已修訂完畢，避免再有遺漏個案。

而針對敦睦艦隊染疫責任歸屬調查，國防部總督察長黃國明表示，本月5日已針對未隔離人員實施訪談及蒐證；6-7日則前往海軍司令部針相關計畫決策承辦人員實施訪談；11日開始實施第二階段人員約詢，原規劃訪談對象計支隊長等6類61人，後因案情所需，另增加國防部及海軍司令部相關業管承參等27人，總計約88人；另登支隊各艦蒐集相關信、電報、官兵就診紀錄、各項上級宣導防疫資料時，均全程錄影，也請國防部法律事務司派員陪同。列席的國防部副部長張哲平說，按目前調查進度發現，支隊幹部在防疫上「並沒有什麼了不起的錯誤」。