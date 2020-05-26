磐石艦染疫調查 張哲平：海軍「沒什麼了不起的錯誤」

國防部今天下午舉行「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查進度說明」記者會，國防部副部長張哲平表示，按目前調查進度發現，支隊幹部在防疫上「並沒有什麼了不起的錯誤」。國防部總督察長黃國明則表示，包括支隊長陳道輝等人目前正在訪談中，調查報告下周或下下周就能完成，對外界說明。

國防部下午舉行臨時記者會，仿照中央流行疫情指揮中心配置，特別安排新北市府的手語翻譯員林亞秀到場翻譯將領發言。

針對磐石艦染疫失職幹部是否涉及懲處，張哲平表示，一定會按調查結果呈現的違失情節，但也會同步考量他們同時達成敦睦支隊的任務，而從現在調查結果顯示，「並沒有什麼了不起的錯誤」。

張哲平說，就像今天疫情指揮中心所說，經指揮中心密切監測追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉與台灣社區多次感染，「在過程中，我們有注意到，但實在是不容易察覺，許多是零星感染卻無症狀的」，但經此事後，軍方已有經驗，在中央疫情指揮中心指導下，已開始啟動許多標準作業程序與精進面向，希望藉此更落實防疫作為。

由於陳道輝月前曾在立法院外交及國防委員會開會間接聽立委電話，對本身處遇有激動表現。黃國明表示，陳道輝目前還在訪談中，而他僅是調離現職接受調查，未來是否涉及處分，要看報告結束再討論，據回報，目前訪談時情緒穩定，至於內容暫無法透露，調查報告下周或下下周就會出爐，屆時就有結論。