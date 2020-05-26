【重磅快評】當憲兵套綠迷彩 還分得清是片場或戰場？

連任成功的蔡英文總統，今天進行就職後第一場軍方行程，視察憲兵快速反應連與緝毒犬小組。快反連的重型機車，在油箱、擋泥板等處，首次套上綠色系的迷彩布。急於「找哏」的媒體自然配合宣稱，此舉可以強化城鎮戰能力。

事實上當真如此？更進一步說，所謂的「快速反應連」，真能發揮想像效果？

我國憲兵同時肩負軍中警察與衛戍首都的任務。快反連以機車為主力，號稱比汽車有更高的機動能力，可以更快趕到現場，進行「反斬首」任務。如此立意理論上沒錯，例如雪山隧道等單位的消防隊也配有機車，在事故發生時不受車陣阻塞等因素阻擾，第一時間施救。

問題是，快反連就是原來擔任禮賓任務的憲兵機車連，使用的是1200cc的重型機車。這種機車的設計，是在平坦公路上長時間行駛，由於底盤很低、車身極重，對崎嶇與坑洞路面的容忍能力，比一般速克達「綿羊車」都不如；而且車身更寬，「鑽車縫」能力也不如一般機車。換言之，不管是吉普或悍馬等四輪車，乃至一般市售機車（無論是「綿羊」或是打檔車），比起昂貴的重機「禮車」，都更適合擔任快反任務。

這麼簡單的道理，軍方高層當然不會不懂，為何仍有如此奇特決策？理由說穿就是，在先前「精粹案」裁軍之下，憲兵機車連被縮編為機車排。憲兵希望單位留存，挖空心思想到搭配「反斬首」的時髦口號。至於騎著重機是否適合打仗？能否真如媒體宣稱，在行進中瞄準發射「紅隼」反戰車火箭？那又是另外一個問題了。

軍方在機車上套綠色系迷彩布，更是頭痛醫腳。除了重機根本不適合戰術使用，進一步說，憲兵強調以城鎮為主戰場，就該考慮環境特性。陸軍的綠色系迷彩，是因應野外的地貌，主要在「住民地」戰鬥的憲兵，理應採取灰色系的都市迷彩，才便於在建築間掩藏。但憲兵從野戰服到各式車輛，仍然比照陸軍採用綠色：試想，在街巷間衝出一輛套著綠色花布的重機車，這種「迷彩」是否比原先更顯眼？

若想保留重機車連供軍禮使用，又希望他們真能扮演快速反應角色，其實也非做不到。辦法就是在現有的重機之外，每位官兵再配屬一輛「普通」機車用於作戰。對於快反部隊而言，機車的用途是儘速克服距離與地形阻礙，將人員帶到戰鬥現場，而非騎著它衝殺駁火：那是好萊塢電影情節，不是真正的戰場。