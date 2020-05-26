確保中樞安全 憲兵重機「紅隼戰士」首曝光

憲兵指揮部以「確保中樞安全」為由，向中科院採購紅隼近程反裝甲火箭彈，配發給憲兵快速反應連等單位。騎乘重機配備火箭彈的憲兵「紅隼戰士」，戰時構型今日首度曝光，象徵完成戰備。

蔡總統今天攜同新任國安會秘書長顧立雄巡視位於台北市的憲指部，是蔡英文連任後首次巡視國軍部隊，憲指部特別由快速反應連展示紅隼近程反裝甲火箭彈等武器裝備。

平日作為禮賓導引用途的機車連重機，披上迷彩罩件，象徵戰時構型，機車士則全付武裝，同時配備T-91步槍及反裝甲火箭。

憲兵指揮部曾披露，202指揮部憲兵機車連編組為快速反應連後，憲兵機車手能在移動間的重車後座，發射紅隼反裝甲火箭，用以執行都會區的反裝甲與野戰防空任務，憲兵指揮部將籌購更適於戰鬥任務的新重型機車，明年將開始評估。

憲兵108年起向中科院採購紅隼近程反裝甲火箭，首批紅隼發射器含火箭彈397具、訓練彈238枚及訓練模擬器5台，已經在去年10月底交貨，由憲兵快速反應連、202指揮部等單位執行部署，進駐台北市、總統府執行中樞戰備任務。

憲兵指揮部今年正陸續接收第二批包括48具紅隼發射器含火箭彈、訓練彈40枚及訓練模擬器3台。