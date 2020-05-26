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確保中樞安全 憲兵重機「紅隼戰士」首曝光

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
蔡英文總統（後排右三）上午由新任國安會秘書長顧立雄（後排左二）及國防部長嚴德發（後排右二）陪同前往視導「憲兵指揮部」，憲兵快反連展示由中科院自行研製的紅隼反裝甲火箭，這是該型武器首次在媒體前公開。 記者鄭超文／攝影
蔡英文總統（後排右三）上午由新任國安會秘書長顧立雄（後排左二）及國防部長嚴德發（後排右二）陪同前往視導「憲兵指揮部」，憲兵快反連展示由中科院自行研製的紅隼反裝甲火箭，這是該型武器首次在媒體前公開。 記者鄭超文／攝影

憲兵指揮部以「確保中樞安全」為由，向中科院採購紅隼近程反裝甲火箭彈，配發給憲兵快速反應連等單位。騎乘重機配備火箭彈的憲兵「紅隼戰士」，戰時構型今日首度曝光，象徵完成戰備。

蔡總統今天攜同新任國安會秘書長顧立雄巡視位於台北市的憲指部，是蔡英文連任後首次巡視國軍部隊，憲指部特別由快速反應連展示紅隼近程反裝甲火箭彈等武器裝備。

平日作為禮賓導引用途的機車連重機，披上迷彩罩件，象徵戰時構型，機車士則全付武裝，同時配備T-91步槍及反裝甲火箭。

憲兵指揮部曾披露，202指揮部憲兵機車連編組為快速反應連後，憲兵機車手能在移動間的重車後座，發射紅隼反裝甲火箭，用以執行都會區的反裝甲與野戰防空任務，憲兵指揮部將籌購更適於戰鬥任務的新重型機車，明年將開始評估。

憲兵108年起向中科院採購紅隼近程反裝甲火箭，首批紅隼發射器含火箭彈397具、訓練彈238枚及訓練模擬器5台，已經在去年10月底交貨，由憲兵快速反應連、202指揮部等單位執行部署，進駐台北市、總統府執行中樞戰備任務。

憲兵指揮部今年正陸續接收第二批包括48具紅隼發射器含火箭彈、訓練彈40枚及訓練模擬器3台。

憲兵指揮部除在2019年到2020年採購417枚價值5437萬元的紅隼反裝甲火箭外，今年起到2022年，將為快反連籌購744枚價值82億元剌針野戰防空飛彈。2020年到2021年，將採購65輛價值6500萬元的新型重機。另外委託軍備局205廠，研發多軸飛行器，計畫2021年採購。

騎乘重機配備紅隼火箭彈的憲兵「紅隼戰士」，戰時構型今日首度曝光，象徵完成戰備。記者洪哲政/攝影
騎乘重機配備紅隼火箭彈的憲兵「紅隼戰士」，戰時構型今日首度曝光，象徵完成戰備。記者洪哲政/攝影
騎乘重機配備火箭彈的憲兵「紅隼戰士」，戰時構型今日首度曝光，象徵完成戰備。記者洪哲政/攝影
騎乘重機配備火箭彈的憲兵「紅隼戰士」，戰時構型今日首度曝光，象徵完成戰備。記者洪哲政/攝影

憲兵 火箭 重機

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