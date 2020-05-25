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為執行準軍事任務 海巡署正式提自建航空機隊建議

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
目前3000噸級海巡艦甲板僅供空勤總隊所屬AS-365海豚直升機降落。圖／海巡署提供
目前3000噸級海巡艦甲板僅供空勤總隊所屬AS-365海豚直升機降落。圖／海巡署提供

海巡署執行海域巡防任務，空中偵巡須仰賴內政部空中勤務總隊支援，但除主力機種UH-60M黑鷹直升機無法降落海巡艦外，空勤總隊任務繁多，無法全力支應海巡署任務需求。海巡署現以必要時須依政府命令執行「準軍事任務」等需求，正式提出自建航空機隊的建議。

空勤總隊向立法院報告，現已接收9架UH-60M黑鷹直升機，但海巡目前最大的3000噸級巡防艦甲板無法再延伸，致尾輪安全距離不足，因此無法降落在海巡署巡防艦上。但海巡署曾表示，海巡籌建新型4000噸級巡防艦飛行甲板設計規劃，可供內政部空中勤務總隊黑鷹直升機（UH-60M）及海軍反潛直升機大隊S-70C直升機實施直升機起落作業，飛行甲板強度也將符合S-70C反潛直升機及黑鷹直升機降落重量，機庫則以海軍S-70C反潛機臨時駐艦為基礎設計規劃。

海巡署向立法院表示，依現行國航空器一元化政策，公務航空器執行相關任務，須向內政部空中勤務總隊或國搜中心申請，但該總隊兼負國搜待命、緊急醫療、救災、國土規劃勘查航攝和其他國防事務以外的多項飛行任務，海委會海巡署難以有效加強海域空巡勤務力度，或必要時依政府命令執行準軍事任務。

海巡署說，考量我國周遭海域情勢及海巡署與空勤總合作執行空中偵巡現況，海巡署亟需具備多元即時監控及迅速應處的能量，才能更有效執行各項法定職掌，整體言，海巡署自建空中能量應有必要性。

海巡署說，衡諸世界各主要國家海巡機關多已自建航空機隊，參考我國相關產業及經濟發展均已成熟，海巡署未來朝此方向推動具有可行性，應據以推動，以加強因應周遭海域威脅、維護岸海秩序、確保海洋環境資源及協助準軍事行動等任務。

海巡署表示，現行我公務航空器採一元化政策，由內政部空勤總隊統籌空中勤務能量，但為滿足未來我海域全方位勤務部署，應研議爭取行政院調整這項政策，同意由海巡署納編產官學研各專業人員，建立海巡航空機隊專案研究編組，修法研提中長程個案計畫等戶業，提升海空聯合勤務效能。

海巡署 黑鷹直升機 內政部

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