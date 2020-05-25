國防部允諾將東南沙規復「衛疆計畫」納漢光實兵驗證

由於新冠肺炎疫情，陸軍現已取消下個月美軍來台觀摩聯兵營訓測行程，但國軍漢光36號演習將於7月進行實兵操演，目前仍然計畫邀請美軍來台觀摩；而在立委建議下，國防部允諾考量將「東、南沙應援作戰」項目納入漢光演習實兵操演驗證科目。

吳斯懷日前在立法院外交及國防委員會質詢表示，近年來南海的軍演頻繁與各國主權聲動作不斷，他建議東、南沙應援、規復的「衛疆計畫」，應檢討海、空兵力因應。而東、南沙如遭受攻擊，美方是否會馳援？最快什麼時間可以到達？今年漢光實兵操演是否考量將東、南沙應援納入演練科目進行驗證？

吳斯懷在向國防部質詢中獲悉，陸軍編成的「聯合兵種營」，6月將進入湖口北測中心進行聯兵營首度訓測，原規劃邀請美軍太平洋司令部派員來台觀摩，現已取消。

但「漢光演習」實兵操演，是否邀請美軍來台觀摩？而如果美軍來台觀摩，請問美軍抵台後是否先自主健康管理14天？另自主健康管理地點是否已完成規劃？是飯店？還是營區？美軍觀摩是否依防疫規定室內1.5公尺、室外1公尺作法？是否提供相關防疫物資？他要求國防部記取磐石艦染疫的經驗教訓，防疫措施要及早規劃。

國防部針對吳斯懷建議「東、南沙應援作戰」項目納入漢光演習實兵操演驗證科目，副參謀總長執行官徐衍璞回應表示，將納入考量；另有關美方7月來台漢光演習觀摩，國防部則沒有否認。