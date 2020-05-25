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「人力大幅提升」 國防部新設門檻禁止這些人回來服役

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部考量「國軍整體人力已大幅提升」，日前發布修訂「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第三條、第六條修正草案」。圖／本報資料照
國防部考量「國軍整體人力已大幅提升」，日前發布修訂「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第三條、第六條修正草案」。圖／本報資料照

國防部考量「國軍整體人力已大幅提升」，日前發布修訂「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第三條、第六條修正草案」，規定軍人退役想要再回到軍中擔任軍官、士官者，除犯過酒駕、毒品、性騷、性侵等就失去資格外，過去曾在軍中「意志不堅」提早退伍、或登記入營卻以不滿意選填單位沒來報到者，將全部失去再入營的資格；而軍官、士官志願留營甄選條件中，除最近三年考績必須甲等以上外，也增加不得有品德類記過以上處分的門檻。

「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第六條修正草案」指出，軍官、士官志願入營甄選條件，曾有下列情形之一者，不得參加前項甄選：一、犯內亂、外患、不能安全駕駛罪、賭博罪或刑法妨害風化罪章、詐欺背信及重利罪章、貪污治罪條例、性騷擾防治法第二條第一項所列之罪、性侵害犯罪防治法第二條第一項，經有罪判決確定、緩起訴或通緝有案尚未結案。二、違反毒品危害防制條例，經有罪判決確定、緩起訴或受觀察、勒戒及強制戒治之裁定，或受行政裁罰確定。三、犯前二款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑或受保安處分之裁判確定。

國防部同時表示，國軍幹部為部隊的骨幹，如因意志不堅，未服滿招生簡章最少年限即志願申請退伍，將影響部隊領導及指揮，因此明文限制是類人員申請志願入營，以強化現役人員在營發展意願；又現行再入營註銷案件，多以「不習慣選填之單位」，或「接獲其他工作」等非重大事故理由而未報到，導致排擠原再入營員額，及浪費後備審查、保防安調、軍醫體檢、單位面試、司令部核復等行政資源，考量這些人員意志不堅，明定經原核定單位註銷達二次者，就不同意辦理再入營。

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