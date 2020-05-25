軍事專家：解放軍8月南海軍演 非打下東沙群島奪島演習

中國人民解放軍八月擬在南海軍演，南海軍事觀察家說，儘管軍演可能引起台灣關注，但其目的並非奪取台灣東沙群島，只是軍方定期演習的一部分。

本月稍早，日本共同社報導，共軍八月擬在中國南部海南島的南海區域，舉行設想奪取東沙群島的大規模登陸演習。東沙群島由三個珊瑚環礁構成，目前由台灣實際掌控。

南華早報報導，一名熟知解放軍內情的消息人士稱，「一支航母戰鬥群將經過東沙群島，抵達位在台灣東南部菲律賓海的軍演地點」。

他表示，目前尚不清楚解放軍唯一具有初步作戰能力的「遼寧號」航母與去年底剛服役的「山東號」航母，是否都會參加今年軍演，或只有其中一艘參加。

他解釋，這場軍演目的並非演練奪取東沙群島，「只有200名台灣海巡官兵駐紮在東沙群島，解放軍部署一支航母戰鬥群來占領如此小的島沒有意義」。並補充說，登陸演習只是軍方定期訓練計畫的一部分。

他說，解放軍必須在南海測試所有飛機、軍艦和武器，以評估其在熱帶水域的戰鬥準備和能力。

台灣前海軍新江艦長呂禮詩說，解放軍不願在有爭議的水域奪取任何台灣控制的島嶼主因是，它們不再對中國具有相同的戰略價值。

呂禮詩說，「自從中國在南海開發八個人工島之後，東沙島與南沙太平島都失去了地緣戰略的重要性」。

他表示，中國在其附近的人造島上擁有三個3000公尺長的飛機跑道，每個跑道都能容納各種軍用和民航機。反觀台灣在東沙島或太平島上都不再擁有戰鬥機。

台灣軍事觀察家亓樂義說，登陸演習可以看作是對台灣發動攻擊的準備，但解放軍更著重於建立戰鬥系統，以應對南海任何可能爆發的衝突。

香港軍事專家宋中平說，今夏在南海附近的軍演也將是解放軍於15日在黃海展開11周軍演的延伸。他說，「這兩次軍演是為了警告蔡英文和美國，解放軍在涉及台灣和南海議題上已做好充分準備」。