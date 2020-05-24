停止軍退公職人員領優存 國防部首度解釋

國防部為杜絕軍退再任公職人員領優惠存款利息，日前廢止一紙保障解釋文。國防部今天首度表示，這是因應監察院今年提出的糾正案，而須停辦相關人員優惠存款。

國防部曾經在民國107年9月18日發函，就軍職退伍人員就任或再任薪資規範進行過統一解釋，聲明領取一次退伍金者，取領優惠存款利息的權益不會受損。但國防部日前緊急廢止這項解釋文，通告將於六月一日起停發這些再任公職者的優存，粗估國防部、退輔會就有500到600人將面臨停領優惠存款的窘境。

國防部今天首度發出新聞稿解釋指出，此案經監察院立案調查，並於109年4月23日提出糾正，要求國防部針對軍職退伍支領一次退伍金再任公職等職務人員，原107年9月18日未予停止優惠存款之法令解釋，應依政府年金改革之精神及立法院歷年限制支領「雙薪」決議的意旨，予以改善。而國防部原函釋係依陸海空軍軍官士官服役條例有關再任條文所述文字，據以解釋，並無照顧特定人員，特此澄清。

國防部表示，前於107年7月年金改革後，針對支領退休俸且有服役條例第34條再任情形者，雖已依法同時停止辦理退休俸及優惠存款，但監察院調查及糾正指出，再任人員若係僅支領一次退伍金、即無退休俸者，仍應就停辦其優惠存款實施一致性的措施。

國防部表示，國防部是依監察院糾正意見，辦理停止優惠存款作業，並函請國軍退除役官兵輔導委員會等機關，配合監察院指導辦理，以符合監察法曁其施行細則的規範。